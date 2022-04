Mathias Neyt (VK Dudzele 4B): “Titel kan ons niet meer ontsnappen”

De groep van coach Dany Couvreur deed wat nodig was en vloerde KDC Ruddervoorde met 4-0. Wiskundige zekerheid omtrent de titel kon enkel als KVC Wingene en Eendracht Brugge gelijkspeelden. De jongens van de Watertoren wonnen met het kleinste verschil.

Vermits VK Dudzele volgend weekend bye is, kan Eendracht Brugge nog tot op gelijke hoogte qua puntentotaal komen. Mathias Neyt hield de nul tegen Ruddervoorde en zette toch, samen met de ploegmaats, een titeldans in.

“Bij gelijk aantal punten en gelijk aantal gewonnen matchen tellen de gemaakte goals. Wij zitten aan 108, Eendracht aan 71. De titel kan ons dus niet meer ontsnappen. We keerden terug uit een verloren positie en kregen dan nog een forfaitnederlaag op ons dak tegen Varsenare B, wegens een lichtpanne waar we niets aan konden doen.”

Monument

“Ik doe mijn hoed af voor een aantal spelers die zich naar het einde sleepten”, gaat Mathias Neyt verder. “Kapitein Soren Maenhout, bijvoorbeeld, is een monument dat stopt wegens kapotte knieën. We zullen hem missen, maar hij zal vertrekken met de grootste onderscheiding. Op 1 mei reizen we naar VVC Beernem B, waar we afscheid nemen van vierde.”

“Wat we nu bereikt hebben, is te danken aan een fantastische bende. Zelf word ik 35 lentes jong, maar ik voel nog geen hinder tussen de palen. Op maandag is het heel wat minder. Toch doe ik er nog een jaartje bij, want derde provinciale spreekt me enorm aan. Al bij al ben ik tevreden over mijn seizoen, al kon het op sommige momenten beter.”

“We zullen meedraaien in de hogere reeks, mits een goede voorbereiding. Coach Dany Couvreur duldt nooit verslapping en aarzelt niet om iemand die een dipje kent naast de ploeg te zetten.” Zestiger Dany Couvreur wachtte zijn spelers op aan de deur van zijn kleedkamer, in bloot bovenlijf. Het leek een body van een prille veertiger. Ouder voelt de coach zich niet.”

(JPV)