Laurens Desot (Gistel – 4B): “Verwacht een stug Aartrijke”

KEG Gistel trekt als leider naar de topper bij KVV Aartrijke. Vorige zaterdag werd met het kleinste verschil gewonnen van Koekelare B. Aanvoerder Laurens Desot (28) ontbrak, maar is uit bij Aartrijke opnieuw van de partij. “Familiale verplichtingen”, verduidelijkt Desot. “Zondagvoormiddag heb ik met onze reserven gespeeld. Net als trainer Kenny Wittesaele trouwens. Onze invallersploeg had problemen om aan voldoende spelers te geraken. Zo hebben we dat opgelost.”

Vanneste blijft

De kapitein vermoedt dat tegenstander Aartrijke als ploeg te vergelijken valt met Gistel. “Want ook een paar oudere spelers in het elftal”, weet Desot. “Een ploeg met ervaring en maturiteit. We weten wie de sterkhouders zijn. Onder meer Dennie Damman, een man met goeie voeten en veel ondervinding. Diego Seron is ook een sterkhouder, maar tegen ons geschorst. We verwachten dat we zondag een stugge opponent zullen moeten bekampen. Ze verloren twee keer op rij. Daar gaan ze beseffen dat ze tegen ons iets moeten oogsten.”

Desot en maats kunnen een rechtstreekse concurrent op zes punten zetten. “We hebben ambitie”, beaamt de aanvoerder uit Zandvoorde. “Met Kenny Wittesaele hebben we een trainer die uit derde provinciale komt. De club trok ook spelers uit derde aan. In de toekomst zijn er plannen om verder te versterken.”

In de thuismatch tegen Koekelare B vierde Glen Bataille, uitgevallen tijdens de voorbereiding, zijn wederoptreden. Hij maakte het tweede deel van de tweede helft rond. “Glen maakte in de voorbereiding ongeveer 20 goals”, weet Desot die ook al verlengde voor een derde seizoen bij Gistel. “Intussen tekende ook Arno Vanneste bij voor volgend seizoen. Na een moeilijke campagne bij Beaufort voelt hij zich bij Gistel helemaal thuis. Hij heeft een goeie klik met onze trainer. En het systeem dat we spelen ligt hem beter. Op die manier is hij een beetje de ontdekking van het seizoen.” (HF)

8 december om 14.30 uur: KVV Aartrijke – KEG Gistel.