KSKV Zwevezele (4B) speelt topper voor leidersplek

Het jonge geweld van geel-zwart kijkt zaterdagavond Gistel in de ogen. Bij winst springen ze erover, naar de eerste plaats in de rangschikking. Kampioen spelen is niet echt de ambitie, het mag maar moet niet. De eindronde spelen is dat wel. Ze zijn goed gestart na de winterstop en willen op dat elan doorgaan. “Het is een ongewone competitie met slechts 13 ploegen en verschillende weken zonder een wedstrijd. Zo hebben we er voor de laatste wedstrijd drie, niet simpel”, maakt T2 Kristof Plas duidelijk. Hij is Zwevezelenaar, speelde zestien jaar bij de club en maakte daar het goede weer door zijn schitterend spelen dito doelpunten. “Ik trok wel voor een jaartje naar Kortemark en dat was nu precies de eerste tegenstander in het nieuwe jaar. Er werd gewonnen met 3-5, maar het was niet eenvoudig. We maakten het onszelf een beetje moeilijk. Maar kom, winst was belangrijk en zo sprongen we naar de tweede plaats op twee punten van leider Gistel. Dat maakt dat de volgende wedstrijd een onvervalste topper tegen de leider is.”

Goed voorbereid

“Met de komende moeilijke twee maanden in het achterhoofd hadden we na Nieuwjaar viermaal goed getraind. Het is een heel jonge groep met heel wat studenten die examens hebben. Het zal dus niet eenvoudig zijn om de ideale opstelling op het veld te brengen. De match tegen Kortemark was ideaal om vertrouwen op te doen in voorbereiding voor de topper. Alle spelers zijn van Zwevezele of hebben er banden mee. Aan dat principe houden we vast, want we hebben een drietal spelers op het oog voor volgend seizoen en die passen perfect in het plaatje. Dat maakt dat heel wat supporters en hun vrienden aanwezig zullen zijn, soms meer dan bij de vroegere wedstrijden in het amateurvoetbal. Het zijn ook hevige en gedreven supporters, daar zal het niet aan liggen. In die twee jaar in vierde hebben onze spelers de ervaring opgedaan die ze in het eerste jaar misten. Dat alles maakt dat we vol voor winst gaan.” (WD)

Zaterdag 18 januari om 19.30 uur: KSKV Zwevezele – KEG Gistel.