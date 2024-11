KDC Ruddervoorde B (4B): “Niets moet, alles mag”

In vierde provinciale B lijkt KDC Ruddervoorde B kandidaat voor de eindronde. Het contrast met vorig seizoen is groot. Toen eindigde deze B-ploeg veertiende met zestien punten. In deze competitie sprokkelde het team van trainer Thijs Vlaeminck in negen matchen al twee punten meer.

“We begonnen de competitie met een open blad”, beweert Vlaeminck. “Vorig seizoen was heel moeilijk. Vooral door een tekort aan spelers. We zijn spelers uit de buurt gaan aantrekken en kregen op die manier een ruimere kern. Hoge ambities zijn er niet. Alles mag, niets moet. Naar derde promoveren is geen doel. We willen jonge spelers, uit eigen jeugd of uit omliggende dorpen en clubs, kansen geven in het provinciaal voetbal.” Vlaeminck nam vorig jaar in november het trainersroer in handen. Eigenlijk was het niet de bedoeling om verder te doen. Ondanks de moeilijke campagne kreeg hij de smaak te pakken en is hij nog altijd trainer van het B-team. In tegenstelling tot vorig seizoen traint de B-kern altijd apart. Met gunstig gevolg! Want met zes zeges en drie nederlagen – Ruddervoorde B speelde nog geen enkele keer gelijk – is het team bezig aan een degelijke heenronde. “We winnen de matchen die we moeten winnen”, gaat Vlaeminck verder. “Zelfs met mooi voetbal. In onze reeks steken Gistel en Aartrijke er bovenuit. We willen die ploegen het vuur aan de schenen leggen.”

Geen schrik

Dat kan zondag al want KVV Aartrijke komt op bezoek. Geel-rood beende op de leidersplaats KEG Gistel bij en speelde één wedstrijd minder. Ruddervoorde B volgt op zeven punten van beide leidersploegen. Trainer Vlaeminck deed ook een beetje scoutingswerk. Hij zag Aartrijke vorige zondag met 3-0 winnen van Beaufort Middelkerke. “We komen niet met schrik aan de aftrap”, benadrukt Vlaeminck. “Want in elke match scoren we. Tot nog toe vonden we enkel tegen Gistel de weg naar doel niet. In alle andere wedstrijden lukte dat wel. Met alle respect voor Aartrijke, maar er zijn zeker mogelijkheden om iets te oogsten. We starten met het nodige zelfvertrouwen. Eens een topper winnen zou ons een boost geven.” (HF)

Zondag 24 november om 15 uur: KDC Ruddervoorde B – KVV Aartrijke.