Kapitein Sören Maenhout (VK Dudzele – 4B) stopt na dit seizoen: “Mijn traptechniek is blijkbaar berucht bij de concurrenten ”

Het ambitieuze team van voorzitter Johnny Deryckere startte de competitie hoopgevend en prijkte tot eind oktober aan de leiding. Vervolgens mogen we gewagen van een zwarte novembermaand.

Tegen Varsenare B was geen officiële referee aanwezig en vielen de lichten uit nog voor de aftrap. Verliesbeurten, telkens met 3-2, in Westkapelle en Wingene, met daar tussenin een nipt gewonnen thuisduel tegen Knokke B, snakten naar sportieve revanche. T1 Dany Couvreur, een gevoelsmens, toonde zich teleurgesteld. Zijn jongens zetten orde op zaken in de thuismatch tegen SKD Hertsberge. Ze streden voor elke bal en wonnen met vooroorlogse 9-0 cijfers.

Kapitein Sören Maenhout demonstreerde zijn fluwelen traptechniek en leverde drie assists af op vrijschop en corner. De 36-jarige voetballer, voor wie supporters naar de velden komen, zal volgend kampioenschap gemist worden. “Bij de duiveltjes van Lissewege begon alles voor mij. Daarna genoot ik van de verdere jeugdopleiding bij Cercle Brugge, Varsenare en opnieuw Cercle Brugge tot en met de beloften. In Bankenberge debuteerde ik bij de eerste ploeg. Later volgden twee jaar Veldegem – waar we ons tot kampioen kroonden, maar meteen weer zakten – Oudenburg, Aartrijke en opnieuw Lissewege. De cirkel leek rond na weer vier competities achter ’t Vaartje, maar intussen ben ik toch bezig aan mijn vijfde jaargang in Dudzele. Het spelletje verschaft me nog steeds veel plezier, anders had ik al lang afgehaakt.”

Mijn knieën kan je vergelijken met die van een stokoude man

Beslissende assist

“Voor de wedstrijden krijg ik regelmatig een inenting in de knie. In feite was ik van plan afgelopen seizoen de schoenen op te bergen, maar na zo’n coronajaar vond ik dat geen optie. Mijn knieën zijn helemaal kapot, je kunt ze vergelijken met die van een stokoude man. Voor en na elke oefensessie slik ik ontstekingsremmers, maar de pijn blijft intens. Waarom ik het volhoud? Zelf voetballen is toch het mooiste wat bestaat?”

“Het blijft mijn droom om te stoppen met een kampioenstitel. Om dat te realiseren zullen we toch weer een reeks moeten neerzetten. Zelfs een promotie zou me dolgelukkig maken. Ons geheel lijkt me daartoe in staat, zo niet hebben we collectief gefaald.”

“En ja, mijn traptechniek is blijkbaar berucht bij de concurrenten. Vroeger, in mijn ouderlijk huis, hing op de koer een basketring. Ontelbare keren per dag trachtte ik het balletje in die ring de trappen. Uren aan een stuk! Als ik een corner neem, weet ik meestal op de centimeter waar het ronde ding zal belanden. Hoekschoppen en vrije trappen zijn voor mij gemakkelijker dan penalty’s. Je hebt immers een richtpunt, bij elfmeters niet. Scoren vind ik niet zo belangrijk hoor, ik geniet evenveel van een beslissende assist. Nu nog eerst tot mei 2022 alles uit mijn body persen voor onze schitterende vriendenkring. En die zo noest werkende preses verdient de sprong naar derde provinciale”, besluit Sören Maenhout. (JPV)

Zondag 12 december om 14.30 uur: KSK Dennenheem Hertsberge – VK Dudzele.