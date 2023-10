Kaleb Hundura (SCT Menen – 4B) stoomt jongeren klaar: “Ze zullen het wel maken”

SCT Menen (4B) zet in op de jeugd. Zoveel is duidelijk. Vorige zondag tegen medeleider en titelfavoriet Dadizele kwamen liefst vier 18-jarigen aan de aftrap. Uiteraard missen die jongens nog wat ervaring, maar al doende leert men. Volgens TVJO Kaleb Hundura zitten er nog meerdere talentjes in de wachtkamer.

Kaleb Hundura werd 32 jaar geleden geboren in Ethiopië. Op zijn twaalfde, samen met zijn jongere broer, maakte hij de overstap naar België. “In Ethiopië woonden we bij mijn oma”, doet de Markenaar zijn verhaal. “Toen mijn oma overleed, ben ik samen met mijn jongere broer naar België gekomen. Uiteraard was het aanvankelijk even wennen. We spraken de taal niet, moesten ons aanpassen aan een andere cultuur. Maar we zijn goed terechtgekomen. Ondertussen heb ik een lieve vrouw gevonden en we hebben samen twee kinderen.”

Kaleb Hundura is als TVJO verantwoordelijk voor de Menense jeugdwerking. En de uitgeweken Ethiopiër zet zich volledig in om die jonge talentjes klaar te stomen voor het grote werk. “Het is uit de resultaten van de eerste ploeg nog niet af te leiden, maar onze eigen opgeleide jongeren doen het niet onaardig.”

Maturiteit

“En bij de U17 zijn er nog enkele zoals Beni Mbutakaka, Matteo Vanheule, Winter Volckaert, Anas Atrar en Zeno Maes die we aan het klaarstomen zijn voor het grote werk. Uiteraard ontbeert het die jongens nog aan maturiteit, maar als ze het koppeke erbij houden, zullen ze het wel maken.”

Zelf was Kaleb Hundura een getalenteerd voetballer. “Was ik in Ethiopië gebleven dan had ik ginds allicht de hoogste reeks bereikt. In België heb ik de kleuren verdedigd van Harelbeke en Ingelmunster. Op mijn zestiende mocht ik bij SV Kortrijk, toen onder T1 Guy Woussen, met de eerste ploeg opdraven. Er wachtte mij een mooie carrière tot ik een zware knieblessure opliep. Momenteel heb ik er nog steeds hinder van. Maar volgend seizoen hoop ik bij Menen de voetbalschoenen opnieuw te kunnen aantrekken en de jonge talenten in de eerste ploeg met de nodige ervaring te kunnen ondersteunen. Ook als trainer wil ik het in de toekomst maken op hoger niveau. Ik heb ondertussen mijn Uefa B-diploma, volgde stages bij de Engelse club Leyton Orient FC England en het Ethiopische Adam City FC”, besluit Kaleb Hundura. (AVW)

Zondag 8 oktober om 15 uur: FC Westouter – SCT Menen.