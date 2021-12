Jeffry De Busschere wordt de nieuwe hoofdcoach van SKD Hertsberge

Een maand geleden gaf T1 Tony Bourgeois te kennen dat hij afscheid neemt van SKD Hertsberge op het einde van het kampioenschap. Zijn sportieve wegen liepen niet langer parallel met die van de beleidsploeg. Op maandagavond 20 december jongstleden tekende zijn opvolger. Jeffry De Busschere is een kind van het huis, momenteel aan het werk bij VVC Beernem B.

Toen Jeffry De Busschere amper 16 lentes telde debuteerde hij in het eerste elftal van KSV Oostkamp. Op de Valkaart leerde hij Marc De Vuyst kennen, zijn grote voorbeeld. Ze werden vrienden voor het leven. Na een hoofdoperatie keerde Jeffry terug als voetballer en promoveerde met Jong Male VV naar eerste provinciale.

Daarna fungeerde hij als sterkhouden bij achtereenvolgens Zedelgem, Jabbeke en Veldegem. Zijn trainerschap startte in Jabbeke als assistent. Dezelfde functie bekleedde hij in Nieuwpoort. Vervolgens opteerde Jeffry voor SKD Hertsberge waar hij, samen met Tom Van Hulle en Lorenzo Frickelo, instond voor de bovenbouw. Langs de Breeweg is Jeffry nog altijd actief als coach van de lichting U17.

Zelf trapt hij op vrijdagavond nog tegen een bal bij de veteranen. “Tot op het einde van dit seizoen zet ik me optimaal in voor VVC Beernem B. Wie mij kent weet dat mijn woord heilig is. Mijn huidige ploeg hoeft zich niet druk te maken als de resultaten uitblijven. Altijd predik ik aanvallend voetbal. Meer dan eens krijg ik felicitaties van de collega-trainers. Jongens die nu gevestigde waarde zijn in hogere reeksen komen begroeten me respectvol. Ze opperen bij mij een optimale leerschool te hebben doorlopen. Dat doet me plezier want ik blijf een simpele mens die bezeten is door het spelletje.”

Attractief voetbal

“In Hertsberge ben ik al actief bij de bovenbouw, dat combineer ik met VVC Beernem, in vierde provinciale. Vanaf volgend seizoen druk ik mijn stempel langs de Breeweg. Na het afscheid van Tony Bourgeois vertrekken enkele kernspelers. Het is hun vrije keuze. Iedereen weet dat de doorstroming activeren en begeleiden mijn sterkste wapen is, naast het prediken van attractief voetbal. Het is een voordeel dat ik alle ontluikende tieners ken bij SKD Hertsberge. Een T2 die me op zondagnamiddag vergezelt hoeft niet echt.”

“Ik weet perfect waarmee ik bezig ben. Laat ons maar een project uitweken steunend op twee pijlers: doorstroming en mooi voetbal. VVC Beernem B was een schitterende ervaring, weldra draai ik deze bladzijde om in alle vriendschap.”

(JPV)