Geert Crombez wordt, na een sabbatjaar, T2 bij Eendracht Brugge (4B): “Hunkeren naar nieuwe opdracht aan de Watertoren”

Geert Crombez is een trouwe bezoeker van wedstrijden van eerste ploegen en beloften. Na een sabbatjaar gaat de ex-doelman, bijna 60 lentes jong, weer aan de slag. Eendracht Brugge wordt zijn nieuwe uitdaging.

Geert Crombez startte zijn voetballoopbaan als keeper in Wenduine en verdedigde er 15 seizoenen de netten van de eerste ploeg. Daarna leerde hij eerste provinciale kennen in Blankenberge. Hij borg de handschoenen op na prachtprestaties in De Haan en Lissewege. “Achter ’t Vaartje startte ik als trainer en stroomde door tot T2. Bij Daring Brugge vervulde ik gedurende bijna tien seizoenen allerlei sportieve functies. Ook was ik assistent bij Sint-Joris en Jong Male. Door corona kreeg ik een beetje genoeg van het spelletje. Omstreeks nieuwjaar begon het opnieuw te kriebelen. Er volgden gesprekken met onder meer Dosko Sint-Kruis en VV Westkapelle. Ik moest geduld oefenen. Voorzitter Franky De Cuyper van Eendracht Brugge aarzelde niet. Hij benoemde me meteen tot T1 van de nieuwe eerste in bevel voor volgend jaar Tony Bourgeois. Een ontmoeting, een handdruk en het was direct beklonken.”

Nacompetitie

“Aanvankelijk zou de T1 zijn assistent van Hertsberge mee loodsen, maar dat ging niet door wegens privé omstandigheden. Dus kwam ik in het daglicht. Tony Bourgeois ken ik niet, al hoor ik in de wandelgangen dat hij een heerlijke mens is. Zelf hoef ik me niet meer te bewijzen, ik kan met iedereen samenwerken. Vanzelfsprekend hunker ik naar die nieuwe opdracht. Eendracht Brugge blijft een legende op alle vlakken en de kantine is zalig om na te praten. Ik zal een groep beloften ter beschikking krijgen waarmee ik kan werken en progressie boeken. Ook zal ik de hoofdcoach bijstaan met raad en daad. Preben Verbandt wilde mij bij Daring Brugge altijd mee op de bank omdat ik blijkbaar over een konijnenpoot beschik. Kan zijn, maar ik kan de matchevoluties goed analyseren en ken alle ploegen door en door. De hele week lang bestudeer ik uitslagen, spelers en trainers. Natuurlijk hoop ik dat Eendracht zich plaatst voor de nacompetitie al zal ik dit kampioenschap niets van mij laten horen. In juli sta ik paraat.” (JPV)

Zondag 20 februari om 15 uur: VV Cercle Beernem B – VV Eendracht Brugge.