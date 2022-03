Emile Pollet (Eendracht Brugge – 4B): “Eerst eindronde, dan afscheid in schoonheid”

De jongens van de Watertoren wonnen nipt tegen Ruddervoorde B en nestelen zich op positie vier. Met nog zes duels te gaan en vier punten voorsprong op de nummers vijf wenkt de nacompetitie.

Volgend kampioenschap wordt het wennen bij Eendracht, want kind des huizes Emile Pollet verlaat het veld van vertrouwen. “Na de voorbije competities 19 en 20, beleefde ik een mindere periode. Blessures teisterden mijn lichaam en ik werd het slachtoffer van die smerige coronabesmetting. Ik ben op en top gemotiveerd om de laatste rechte lijn in te gaan bij de vrienden. Voetballen met de maats verschaft me het grootste genot, al zal ik toch van ploeg veranderen. Daring Ruddervoorde A staat in derde provinciale op één punt van de leider en rekent natuurlijk op promotie. Koste wat kost wil ik ervaren of ik dit niveau aankan.”

“Mijn nieuwe ploeg voetbalt meestal op zaterdagavond, zodoende kan ik op zondagnamiddag nog altijd voor de kameraden komen supporteren. Dat alles is toekomstmuziek. Eendracht moet zich plaatsen voor de eindronde, dan kan ik afscheid nemen in schoonheid. Nadat ik in Varsenare moest stoppen wegens studieredenen, hervatte ik bij Eendracht met de studievrienden. Ik heb al flink wat jaren universiteit achter de rug, nu doe ik er nog een master bedrijfskunde bij aan de VUB. Intussen heb ik perfect het een en ander leren combineren.”

“Voetballen, hopelijk in tweede provinciale, zal lukken, de studies evenzeer. Ik blijf dankbaar voor hetgeen ik achter de Watertoren heb mogen meemaken. Nicolas Vanhaverbeke is een coach die me altijd vertrouwen schonk. Ook hij vertrekt. Hopelijk sluiten we samen het hoofdstuk Eendracht Brugge af met een promotie. Lukt dat dan zullen we feesten als nooit voorheen en heel emotioneel worden.” (JPV)

Zondag 27 maart om 15 uur: KSK Steenbrugge – VV Eendracht Brugge