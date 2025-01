Davey Rossel moet KVV Aartrijke (4B) naar eindronde loodsen

Net voor de winterstop leed KVV Aartrijke drie nederlagen op rij. Uiteraard werd trainer Andy Vandekerckhove in vraag gesteld. Toch wachtte de club tot na de winterstop om hem te ontslaan. Davey Rossel volgt hem op.

De zwanenzang van Andy Vandekerckhove begon uit bij Ruddervoorde B. Daar werd eind november met 3-1 verloren. Daarna volgden thuisnederlagen tegen Hertsberge en leider Gistel, telkens met 0-3. “De beslissing tot het ontslag van Andy Vandekerckhove namen we vorige week, maar we kwamen er pas deze week mee naar buiten”, verduidelijkt Björn De Cock. “Inderdaad, dit ontslag is pijnlijk. Een week later voelt dat nog altijd als ongemakkelijk aan. We voelden dat we iets moesten doen. Het spel was de laatste matchen voor Nieuwjaar niet meer zo goed. De mayonaise pakte niet meer. Enkele spelers begonnen na nul op negen te morren.”

Andy Vandekerckhove was de voorbije zeven jaar hulptrainer bij Aartrijke en kreeg dit seizoen z’n kans als T1. Negen speeldagen liep dat goed. Want rood-geel won achtmaal en speelde één keer gelijk. In partijen tegen rechtstreekse concurrenten als Ruddervoorde B en KEG Gistel liep het fout. Het is nu aan Davey Rossel om Aartrijke richting de eindronde te loodsen. Donderdagavond leidde de voormalige hulptrainer van Veldegem zijn eerste training. Zondag wacht z’n competitiedebuut. Staartploeg KVC JEI komt op bezoek.

Titel is weg

“In voetbal is niets gemakkelijk”, waarschuwt De Cock. “Zeker gezien de neerwaartse spiraal van voor de winterstop. Enkele weken terug dachten we dat de match tegen Hertsberge zou loslopen. Het werd een stevige thuisnederlaag. Voor de titel wordt het moeilijk. De hoop op deelname aan de eindronde mag je niet opgeven. Het is misschien eigenaardig om dat over vierde provinciale te zeggen, maar de duels met de sterkere ploegen van de reeks spelen we in de terugronde allemaal buitenshuis. We moeten nog naar Zwevezele, naar Oostkamp B en naar Gistel. Enkel Ruddervoorde B bekampen we op eigen veld.”

Met trainer Davey Rossel heeft Aartrijke een akkoord voor de rest van het seizoen. “Normaal gezien zal Davey ook volgend seizoen onze trainer zijn”, besluit De Cock.