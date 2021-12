Christophe Vandoorne (KSKD Hertsberge, 4B): “Klaar voor dubbele confrontatie met titelfavoriet”

Langs de landelijke Breeweg rijst een tot in de puntjes verzorgde accommodatie op. Op zaterdagvoormiddag kan je er op de koppen lopen. Ouders en sympathisanten supporteren voor de jeugdspelertjes. Het vlaggenschip prijkt in de middenmoot van vierde provinciale maar deed recent koplopers als Zerkegem en Wingene deels of helemaal in het zand bijten.

Chistophe Vandoorne werkt twaalf uur per dag in zijn vlakbij gelegen garage. In februari 2019 startte hij zijn functie als voorzitter op, vanuit het niets. “Op sportief vlak ben ik tevreden, al kregen we een sportieve uppercut te slikken. Onze beloften moesten forfait geven voor de rest van het seizoen. Het gebrek aan spelers is te wijten aan weekendwerk, blessureleed maar ook aan het feit dat er velen door de coronastop andere geneugten leerden kennen. Het voetbal komt niet meer op de eerste plaats. Kwetsuren teisteren ook ons eerste elftal. Ik verwijs hierbij ook naar de Bond. We speelden anderhalf jaar geen voetbal en dan plots moesten we de competitie starten met twee duels per week! Graag zou ik nog een tijdje aan zet blijven en misschien zit er wel een promotie in. Daar zouden mijn bestuur en alle leden intens van genieten.”

“Tony Bourgeois is intussen een meubelstuk geworden. Ga maar eens zijn prestaties na in november: 2-0 zege tegen Knokke B, 1-2 winst op bezoek bij leider Wingene en zopas 1-1 tegen nummer twee Zerkegem. Nu wacht ons een dubbele confrontatie met nog een titelfavoriet: VK Dudzele. Eerst trekken we naar daar, een week later komen die toppers naar ons. Laat ons maar genieten en misschien wat posities stijgen.” (JPV)

Zaterdag 4 december om 19.30 uur: VK Dudzele – KSKD Hertsberge