Bij KSK Steenbrugge (4B) zijn Andres Simoens en Martijn Devos boezemvrienden: “Kilometers vreten om samen te spelen”

Er waait een nieuwe wind op Daverlo. Daar zorgt coach Nick Steyaert voor. Als we in de kantine arriveren, staat hij opdrachten te geven aan de verantwoordelijken, in ontbloot bovenlijf. Dan ziet hij ons: “Kom maar mee maatje, de twee kleppers zijn er al. Ze doen enkel nog een shirtje van Steenbrugge aan voor de foto.”

Toen we coach Nick Steyaert aan onze lezers voorstelden in augustus noteerden we twee oneliners: “Enthousiast bouwen, stap per stap” en “Ik kan me niet indenken dat we met de rode lantaarn zullen finishen.” De competitie is tien speeldagen ver. KSK Steenbrugge prijkt op een gedeelde derde stek en oogstte recent 12 op 12. Telkens de T1 vanuit de accommodaties in Assebroek naar zijn stulp in Ingelmunster rijdt, neuriet hij welgezind mee met de muziek uit de radio.

Ook de spelerskern geniet. Wij interviewen kapitein Andres Simoens en zijn boezemvriend Martijn Devos. De man met de armband steekt van wal. “Al mijn hele voetballeven draaf ik rond op de velden van Steenbrugge. De voorbije seizoenen werden gekenmerkt door het komen en gaan van spelers. Al zes kampioenschappen maak ik me nuttig bij het vlaggenschip maar dit is de eerste competitie waarin iedereen zich amuseert en bijleert. Wij werden bij de start van de voorbereiding geconfronteerd met een T1 die niemand kende. Nick pept ons op en iedereen staat achter zijn manier van werken. Eindronde? Dat zou ik toch zo graag eens meemaken, jij ook hé Martijn?”

Tomeloze inzet

Op naar Martijn Devos, die aandachtig luistert en af en toe knipoogt naar zijn coach. “Ik kom van Harelbeke naar Daverlo om te spelen en te trainen. Waarom? Kameraadschap! Afgelopen competitie kwam ik uit voor Harelbeke B want ik was, samen met mijn vriendin, verhuisd naar die regio. Stoppen met voetballen vond ik geen optie. Geen slecht woord over mijn vorige formatie, maar veel pret beleefde ik niet. Na trainingen of matchen gebeurde er totaal niets. Hoe kan je dan vriendschapsbanden kneden? Dus sprak ik af met Andres dat ik naar Daverlo zou terugkeren als hij zijn verblijf zou verlengen. Kilometers vreten om samen te voetballen, daar draai ik mijn hand niet voor om. Ik ben afkomstig van Kortrijk maar in Brugge liep ik school. Vanaf mijn eerste voetbalpasjes tot mijn twintig lentes was ik actief in Zwevezele. Daarna combineerde ik mijn studies met het voetballen bij Steenbrugge, gedurende drie seizoenen. De rest van het verhaal ken je. Vroeger trainden we soms met zes, nu is quasi iedereen aanwezig. En met tomeloze inzet!” (JPV)

Zondag 13 november om 14.30 uur: KSK Steenbrugge – KM Torhout B.