Alessandro Rahier heeft hoge verwachtingen: “Top vijf is haalbaar”

Toen T1 Jeffry De Busschere VVC Beernem B ruilde voor KSKD Hertsberge (4B) stelden vele voetbalkenners zich vragen. Wat zou de gedreven coach in vierde provinciale gaan uitrichten met een groep tieners?

Jeffry De Busschere werkte naarstig en zonder stress en leerde zijn jeugdige groep de knepen van het vak. De coach is nu een aantal jaar bezig en ziet zijn geheel plots prijken op drie punten van de top vijf. Telkens weer bewierookt hij zijn groep en stelt dat drie spelers een enorme meerwaarde betekenen. Een van hen is Alessandro Rahier. “Vorig seizoen kwam ik uit bij de beloften van Tielt maar koos al snel voor Hertsberge. Ik mocht nog niet spelen in de eindronde, maar voor dit kampioenschap kwam mijn transfer in orde. Ik ben geboren in 2004 en word omringd door leeftijdsgenoten die overal en altijd genieten van het spelletje.”

“In alle eerlijkheid? Van onze start had ik veel meer verwacht. We wonnen onze eerste wedstrijd thuis tegen Nieuwpoort maar vervolgens gingen we drie keer met de billen bloot. Jeffry De Busschere is een coach die aanmodderen verafschuwt. Dus greep hij in. Een tactische aanpassing bracht de sneltrein op gang: die resulteerde in 12 op 12. We klommen op naar positie zes en we streven allemaal naar de top vijf, die recht geeft op de nacompetitie. Met dit geheel zouden we absoluut niet misstaan in een hogere reeks.”

“De vrienden vertelden me dat ze de voorbije twee seizoenen rond Nieuwjaar amper negen punten hadden geoogst. Nu waren er dat meer dan 20. Zelf kom ik het best tot mijn recht als ik mij aanvallend op de flank mag uitleven, links of rechts, het maakt me niet uit. Bij Cercle Brugge werd ik acht jaar opgeleid, bij KM Torhout vier seizoenen. In Hertsberge word ik naar waarde geschat en voel ik me thuis. Het provinciale voetbalwereldje zal gegarandeerd nog van ons horen.” (JPV)

Zaterdag 25 januari om 19.30 uur: KSK Dennenheem Hertsberge – KVC Jei