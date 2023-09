Wordt dit eindelijk het seizoen van JV Lo-Reninge (4A)?

Met 10 op 12 kende JV Lo-Reninge een hoopgevende start. JVLR nestelt zich mee in top van het klassement en mag dit seizoen misschien eens echt van een eindrondeticket dromen.

JV Lo-Reninge was de voorbije seizoenen telkens met veel ambitie aan het seizoen begonnen, maar bleef steeds weer onder de verwachtingen. Aan de start zal het dit seizoen alvast niet liggen, want met 10 op 12 is JVLR uitstekend aan het seizoen begonnen. “Jammer dat we tegen Adinkerke twee punten lieten liggen, maar de 10 op 12 is op zich wel een correcte weergave van onze seizoensstart”, klinkt het bij flankspeler Arne Vanroose. “Het klopt dat onze verwachtingen de voorbije seizoenen niet altijd waargemaakt konden worden, maar we zijn het plezier en de inzet nooit verloren. Ook dit seizoen is dat niet anders, maar dit keer zijn ook de resultaten goed. Misschien is het wel dankzij ons nieuwe veld dat het dit seizoen voorlopig wel lijkt te lukken. Bovendien zijn we sportief zeker niet verzwakt. Laurens Pauwels wilde minder voetbalverplichtingen en maakte daarom de overstap naar de reserven, maar we kregen er wel een viertal versterkingen bij. Onze kern is daardoor ook iets breder.”

De 25-jarige Reningenaar is intussen al aan zijn zesde seizoen bij JV Lo-Reninge begonnen. “Het is mijn persoonlijke ambitie om beter te doen dan vorig seizoen, toen ik op slechts twee goals bleef steken. Nu zit ik na amper vier matchen al aan dat aantal en zou ik graag weer meer dan tien doelpunten scoren om de ploeg aan zoveel mogelijk punten te helpen. Verder wil ik er mee voor zorgen dat de jonge gasten zich thuis voelen binnen het team.”

Zaterdag wil JVLR de puntjes thuishouden om zo bovenin mee te blijven draaien. Met de komst van KRC De Panne, dat zeven punten telt, krijgt het echter geen hapklare brok voorgeschoteld. “De kustploeg heeft een degelijk team, maar we moeten echter uitgaan van onze eigen sterkte, zeker in eigen huis.” (SB)

Zaterdag 30 september om 19 uur: JV Lo-Reninge – KRC De Panne.