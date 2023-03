Toby Bossaert (KWS Adinkerke – 4A): “Eindronde mislopen zou jammer zijn”

Na een spannende partij moest KWS Adinkerke vorig weekend zijn meerdere erkennen in NSVD Handzame. Met amper drie punten uit de laatste vier wedstrijden loopt het de laatste weken niet echt vlot bij de kustjongens. “Onze prestaties zijn sinds de winterstop duidelijk iets minder”, geeft Toby Bossaert (21) eerlijk toe. “Enkele jongens zijn geblesseerd en we missen soms ook belangrijke spelers wegens schorsing. Al moet ik eerlijk toegeven dat de motivatie om er echt tegenaan te gaan ook soms ontbreekt. Al bij al presteren we beter dan iedereen voor aanvang van het seizoen had verwacht, maar na zo’n schitterende heenronde zou het jammer zijn, mochten we alsnog de eindronde missen.”

De jonge aanvaller is echter van mening dat alles nog mogelijk blijft. “De ploegen die boven ons staan in de rangschikking krijgen ook nog moeilijke wedstrijden voorgeschoteld. In deze reeks zijn er elk weekend verrassingen. Ons seizoen is sowieso al geslaagd, maar het zou verkeerd zijn om nu al op onze lauweren te rusten. De wedstrijd van komend weekend tegen WS Zarren wordt misschien wel een sleutelmatch. Het is een uitgelezen kans om te bewijzen dat we ook buitenshuis een mooi resultaat kunnen neerzetten.” (PDC)

Zondag 12 maart om 15 uur: WS Zarren – KWS Adinkerke.