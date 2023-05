NSVD Handzame wipt op slotspeeldag over FA Nieuwpoort en is (op doelsaldo) alsnog kampioen

NSVD Handzame is alsnog kampioen geworden. Nieuwpoort had het lot in eigen handen, maar geraakte niet verder dan een gelijkspel, waardoor Handzame – dat zelf op Koekelare won – op doelsaldo de titel pakte.

Voor aanvang van de laatste speeldag in vierde provinciale A zag het er naar uit dat NSVD Handzame de promotie via de eindronde zou moeten afdwinge, maar uiteindelijk mocht het team coach Kurt Deseintebein zondagavond toch de champagne ontkurken. Door het gelijkspel van FA Nieuwpoort op het veld van JV Lo-Reninge (1-1) en de ruime overwinning van de groen-witten in Koekelare (1-7) eindigen beide ploegen op de eerste plaats en totaliseren ze ook evenveel overwinningen. Het doelsaldo van NSVD Handzame is echter ruim beter, wat hen de titel en rechtstreekse promotie oplevert.

“Ik ben er altijd blijven in geloven”, vertelt de immer enthousiaste coach van NSVD Handzame. “Mijn jongens vechten voor elkaar en vormen een fantastische bende. Voor aanvang van het seizoen rekende niemand ons bij de titelkandidaten, maar we hebben bewezen dat je met inzet en een goede sfeer heel ver kan geraken.” (PDC)