Leider FA Nieuwpoort A (4A) legt bijna perfect rapport voor

Met 40 op 42 mogen ze bij FA Nieuwpoort A meer dan tevreden zijn over het eerste deel van de competitie in vierde provinciale A. De komende weken laden de spelers zich op voor wat wellicht een doorslaggevend duel kan worden: de topper op het veld van eerste achtervolger JV Lo-Reninge.

Met 13 zeges uit 14 matchen, 63 doelpunten voor en acht doelpunten tegen lijkt FA Nieuwpoort A te freewheelen door de competitie. Toch is er nog geen geruststellende kloof met de eerste achtervolgers. JV Lo-Reninge heeft drie punten minder, Alveringem en Brielen Sport zes stuks.

Voorzichtig

Remko Germonpré blijft voorzichtig. “We zijn er nog niet, want het is al voor de derde keer dat we proberen om de stap naar derde te zetten”, beseft de spits. “We zijn heel goed bezig en de groep hangt goed aan elkaar. Zowel defensief als offensief zijn we heel efficiënt. In de meeste matchen waren we duidelijk de betere. Als we het moeilijker hadden, zoals tegen Jonkershove, toonden we de juiste ingesteldheid om de scheve situatie om te buigen. Verschillende spelers scoorden al een pak goals. Mijn teller staat na de 5-0-zege tegen KWS Houthulst B op acht goals. Ook de week voordien was ik trefzeker tegen Brielen Sport.”

Na een sabbatjaar is de 27-jarige Nieuwpoortenaar terug van weggeweest. “Na de gemiste promotie twee jaar geleden, besliste ik om ermee op te houden. Het kriebelde weer en ik miste deze passie. Zo ben ik herbegonnen en in het begin was het wel weer zoeken naar mijn beste niveau. Bovendien viel ik ook even uit met een blessure en was ik even op reis. Er is ook nog de drukke combinatie met mijn job. Ik heb een eigen viskraam en vaak begin ik mijn werkdag al om 3 of 4 uur ’s morgens.”

Winterstop

Deze week bleef de ploeg trainen. “De winterstop komt toch wat ongelegen, want onze eerste match is meteen een cruciale. Dan trekken we naar Lo-Reninge. Gelukkig hebben ze daar nu ook kunstgras. We willen nog iets rechtzetten voor de 2-2 in de heenronde. Dat was tot nu toe ons enige puntenverlies en we slikten in de laatste minuut de gelijkmaker”, aldus Remko, die al nadenkt over zijn voetbaltoekomst. “Als we promoveren, wil ik verder schrijven aan dit verhaal. Lukt het niet, dan denk ik eraan om opnieuw te stoppen.” (API)