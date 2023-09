KSKV Zwevezele neemt een herstart in vierde provinciale

Het afscheid van Paul Degroote als voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging heeft zo zijn gevolgen. De club neemt noodgedwongen een herstart in vierde provinciale. In de voorbereiding kwamen veel spelers aan bod en werden wisselende resultaten behaald. De competitiestart was er een in mineur.

“De herstart verliep al bij al heel vlot”, weet bestuurslid en afgevaardigde Geert Dumortier. “Paul had al aangehaald dat er een moment zou komen dat hij zou stoppen. Op het moment dat hij dan stopte was het wel even schrikken, want hij was voor de club heel belangrijk. Nu zijn we aan het kijken om een mooie overgang met eigen jeugd te maken en dat het financiële perfect afgedekt is. Wel is het jammer dat we de damesploeg niet aan boord hebben kunnen houden, vooral omdat die in eerste nationaal speelde en het op lange termijn financieel niet haalbaar was. We zijn blij dat we met eigen gasten kunnen herstarten en eigenlijk is het een idee van Paul vroeger. De B-ploeg, Eskavee indertijd was de eerste B-ploeg in onze provincie, dit met eigen spelers. Nu doen we eigenlijk hetzelfde zodat je kan stellen dat de cirkel rond is.”

Grote kern

De afgevaardigde vervolgt: “We hebben een goed bestuur en zijn met negen mensen, elk met zijn kwaliteiten, en we zien het goed zitten. We hebben een kern voor U21, beloften en eerste ploeg van 42 spelers. Die stappen allemaal mee in het project. Niet iedereen komt in aanmerking voor de eerste ploeg. Er is wel een wisselwerking met de andere ploegen. Er zitten ook heel wat studenten in die geen tweemaal per week kunnen trainen. Ze hebben ook andere hobby’s en we proberen dat alles te combineren.”

“Soms zeggen ze no sweat, no glory maar hier is het no sweat, no fun. We willen ons inzetten en sportief proberen we er het beste van te maken. Dat wil niet zeggen dat winnen of verliezen niets uitmaakt, het is ondergeschikt aan het feit dat er plezier te beleven valt. De eerste wedstrijd verloren we met zware cijfers, we spelen tegen ervaren ploegen en dat zal wel nog eens gebeuren. We weten dat er ook verschillende ploegen met hetzelfde systeem werken en daar willen we onze voet naast zetten en ook eens soms zorgen voor de verrassing”, besluit Geert Dumortier. (WD)

Zaterdag 23 september om 19.30 uur: KSKV Zwevezele Beernem B.