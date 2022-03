Klaas Demeyer-Gombeir (Eendracht Jonkershove) is klaar voor derby tegen Zarren: “Op de valreep punten sprokkelen”

Begin vorige week besliste Bjorn Dupon om door persoonlijke redenen te stoppen als T1 bij Eendracht Jonkershove. Nori Boucherim, die dit seizoen met Dupon een trainersduo vormde, doet wel nog verder en krijgt op de trainingen assistentie van speler Michael Corriez. Zondag volgt de derby tegen Zarren, een speciale wedstrijd voor trouwe luitenant Klaas Demeyer-Gombeir.

“Zodat het nieuws niet verkeerd geïnterpreteerd zou worden, hebben we de aankondiging over de beslissing van Bjorn meteen op onze Facebook-pagina geplaatst”, zegt speler Klaas Demeyer-Gombeir. “Bjorn was verantwoordelijk voor de opmaak en het leiden van de trainingen, terwijl Nori zich op training vooral bezig hield met het bijsturen in een aantal spelfases. Tot het einde van het seizoen krijgt Nori hulp van speler Michael Corriez en voor komend seizoen komt Tom Sinnaeve, die vroeger nog bij ons voetbalde, over van Zarren om Nori te assisteren.”

“Doordat we vorig jaar maar in februari beslisten om met onze eerste ploeg door te gaan, waren we aan de late kant om veel spelers aan te trekken”, gaat Klaas verder. “We kampen al bijna het hele seizoen met een beperkte kern en willen daar naar volgend seizoen toe verandering in brengen. Nu zijn we met de werkgroep en trainers al druk bezig om de ploeg naar volgend seizoen toe te versterken. Naast de al aangekondigde nieuwkomers Tom Gadeyne (Merkem Sport), Glenn Deconinck (na een seizoen terug van Eernegem) en Kevin Delamillieure (FC Passendale) heeft de club zich ondertussen ook nog versterkt met Jan Bilcke (VC Ichtegem) en Jeremy Craeye (WS Houthulst).”

Het wordt zondag helaas opnieuw afwachten wie beschikbaar is

Beperkte kern

“Zondag spelen we thuis de derby tegen Zarren. Dat is een speciale wedstrijd omdat er bij hen heel wat maten van ons spelen. De heenwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het was door de stevige wind een wedstrijd met twee gezichten en ik scoorde in de slotminuut de gelijkmaker. Toen konden we nog met een redelijk sterke ploeg aantreden, maar zondag wordt het weer kijken wie er beschikbaar is. Vorige week waren we op Langemark net met elf spelers. Ik was er niet bij door schorsing en op de bank zat er naast trainer Nori met Hassan Ibrahim een speler die pas terug was na een blessure van vijf weken. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we het dit seizoen zeker niet onaardig gedaan. In de wedstrijden tegen de topploegen werden we nooit echt weggespeeld, maar tegen de ploegen onder ons hadden we ook meestal geen overschot. In de resterende wedstrijden proberen hier en daar nog wat punten te sprokkelen.” (PB)

Zondag 13 maart om 15 uur: Eendracht Jonkershove – WS Zarren.