JV Lo-Reninge (4A) mikt op revanche tegen Houthulst B

JV Lo-Reninge is aan een prima seizoen bezig, maar begon 2024 met een valse noot. Michiel Vanhoutte en co. willen de nederlaag tegen Middelkerke uitwissen met een thuiszege tegen Houthulst B. “We zouden die derde plaats willen vasthouden.”

“In Middelkerke misten we een paar sterkhouders, wat zich weerspiegelde in het spel”, blikt Michiel Vanhoutte terug op de 2-0-nederlaag van vorig weekend. “Het was simpelweg niet goed genoeg om aanspraak te kunnen maken op een overwinning. Onze kern is ook niet super breed, en dan merk je dat meteen.”

Ondanks de nederlaag staat JVLR knap gedeeld derde. De kloof met leider Koksijde Oostduinkerke is wel al veertien punten. “Een uitgesproken ambitie hebben we niet, maar we zouden wel graag blijven staan waar we staan. Koksijde en Nieuwpoort steken er een beetje bovenuit, maar het zou mooi zijn als wij die derde plek kunnen vasthouden. Al zal dat niet eenvoudig worden.”

“We zijn lang ongeslagen geweest, wat een succes is met deze kern. We spelen al een jaar of drie samen en mogen tevreden zijn met wat we dit seizoen al hebben laten zien. We mogen nu wel niet op onze lauweren rusten.”

De 30-jarige flankaanvaller is bezig aan zijn derde seizoen bij JVLR. “Voordien ben ik bij Ledegem, Moorslede en De Ruiter aan de slag geweest. Het is hier aangenaam voetballen, zeker nu we kunstgras hebben. Het is ook een leuke vereniging en ik zou hier graag blijven. Als spelersgroep hopen we wel dat het bestuur voor volgend seizoen de kern nog wat in de breedte zal versterken.”

Zaterdag komt de B-ploeg van Houthulst op bezoek. Die staat in de buik van de klassering, maar in de heenronde kwam JVLR niet verder dan 3-3. “En dan nog in extremis, met een doelpunt in de absolute slotfase”, herinnert Michiel zich. “Het zal dus weer niet evident worden, te meer omdat we enkele jongens missen door schorsing. We zijn wel uit op revanche, zeker thuis, waar we toch altijd iets meer kunnen.” (SB)

Zaterdag 13 januari om 19 uur: JV Lo-Reninge – KWS Houthulst B.