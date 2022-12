John Vanmullem (FC Beaufort – 4A): “Ik doe er nog een jaartje bij”

Het fusieproject FC Beaufort Middelkerke, is aan zijn tweede seizoen toe. Het loopt uitstekend want na de heenronde staat de kustploeg mee bovenaan, draait de jeugdwerking op volle toeren en heeft bijna iedereen zijn woord gegeven voor het volgend seizoen. Zaterdag werd met 3-0 gewonnen van Gistel, tot grote tevredenheid van trainer John Vanmullem.

“Ik amuseer me hier bij FC Beaufort, waar ik kan beschikken over een gretige, talentrijke spelersgroep”, aldus de 56-jarige Leffingenaar. “De prestaties vallen mee. Na een mindere start, mede door seizoenwerk en vakanties, hebben we ons goed herpakt. Op ons eigen kunstgrasveld hebben de jongens geleerd om aardig te combineren. Op verplaatsing, op minder goede velden, loopt het soms wat moeilijker maar op dat vlak hebben we ook al stappen gezet. De 3-0-zege tegen Gistel is dik verdiend. Vooral in de eerste helft waren we de betere ploeg. De openingstreffer viel vlak voor de rust en na de rust hebben we de wedstrijd verstandig uitgespeeld, nog twee keer gescoord en niets weggegeven.”

De trainer betreurt dat er nu een lange winterstop volgt. “We pakken 26 op 30 en zitten in een goede flow. Bedoeling is om na nieuwjaar door te gaan op onze elan en mee te strijden, zeker voor de eindronde en misschien voor de titel. Het vertrouwen in de groep én in de club is zeer groot. Veel spelers hebben al hun woord gegeven voor volgend seizoen en ik ben ook bereid om verder mee te werken aan het fusieproject. We beschikken over een sterke belofteploeg en ook in de twee ploegen U21 loopt veel talent rond. Het is positief dat we jongeren uit eigen jeugd kunnen inpassen.”

Familieclub

Waarnemend voorzitter Jan Deturcq gelooft ook in een succesvolle toekomst voor de club. “Onze eerste ploeg doet het uitstekend, mede dankzij de inzet van onze trainers, John Vanmullem en Danny Vandenberghe. Met onze 23 jeugdploegen, op twee campussen – Leffinge en Westende – hebben we de handen vol. Het is soms puzzelen om alle wedstrijden en trainingen te plannen maar het lukt. Belangrijk is dat iedereen wil meehelpen om de familieclub FC Beaufort sterker te maken. Blijkbaar voelen de spelers van de eerste ploeg zich thuis. Zoals we nu bezig zijn, is een promotie naar derde provinciale mogelijk!” (FRO)