John Vanmullem (FC Beaufort – 4A) blikt positief vooruit: “Alles is nog mogelijk wat promotie betreft”

FC Beaufort Middelkerke, de fusieclub van SK Spermalie en Davo Westende, staat na twee derden van de competitie, met 36 punten, op een mooie, zevende plaats in de rangschikking van vierde provinciale A. Met een wedstrijd minder gespeeld en een achterstand van zes punten op leiders Nieuwpoort en Koksijde, is alles nog mogelijk.

Trainer John Vanmullem rekent op de teamspirit en het vertrouwen van zijn spelersgroep om de kloof te dichten en mee te strijden, eerst voor de titel en eventueel voor de prijzen via de eindronde. “Na onze ruime zege tegen Alveringem volgt nu een weekend rust”, legt trainer Vanmullem uit. “Op zaterdag 25 februari hervatten we met een wedstrijd tegen leider Nieuwpoort, die al beslissend kan zijn in de strijd voor de titel. Daarna volgen topmatchen tegen Zarren en VK Koksijde-Oostduinkerke en Fusion Oostende. Half maart zullen we weten waar we staan.”

Niets moet, alles mag

John Vanmullem wordt straks 60 en omdat hij zich goed voelt bij FC Beaufort heeft hij beloofd om er nog een seizoentje bij te doen. “FC Beaufort heeft zich tot doel gesteld vooral met eigen jeugd te werken en ik sta volledig achter deze filosofie. Ik werk zelf met een jonge spelersgroep voor het eerste elftal. Ondanks de afwezigheid van vijf kernspelers kon ik zondag toch een degelijk team aan de aftrap brengen. We scoorden vijf keer en vier spelers stonden aan het kanon. Met uitzondering van Laurens Desodt, die naar KEG Gistel trekt, hebben alle spelers bijgetekend voor volgend seizoen. Transfers zijn niet nodig, want er loopt heel wat talent rond bij de U21 van trainer Brian Goudsmit en de U17 van Nico Carette. Ook bij de U15 heb ik al enkele goudhaantjes in actie gezien. Wat de promotiekansen van FC Beaufort betreft, is alles nog mogelijk. Niets moet, alles mag, maar het belangrijkste is dat alle spelers en trainers zich amuseren!”