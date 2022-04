Jason Tjonck (KVC Ichtegem): “We hadden eigenlijk al lang kampioen moeten zijn”

KVC Ichtegem is haar leidersplaats in vierde provinciale A kwijt. Thuis tegen Houthulst B kwam het team van kapitein Jason Tjonck niet verder dan 1-1, terwijl KVP Gits over Kortemark B walste (8-0). Ichtegem telt nu één punt minder dan Gits.

Het wordt voor Ichtegem nog een lastige klus om via de titel naar derde te klimmen. “Wij moeten bij Alveringem en thuis tegen Bulskamp zes op zes pakken en Gits moet ergens een steek laten vallen”, beseft Jason Tjonck. “Op papier heeft Gits een moeilijker programma. Het speelt thuis tegen Nieuwpoort en moet naar Westende, de nummers vijf en drie van het klassement.”

Negatieve druk

Terwijl Ichtegem het mag opnemen tegen twee ploegen uit de tweede helft van het klassement. Het is een beetje vervelend dat de geel-blauwen afgelopen zaterdag tegen Houthulst B bleven steken op een gelijkspel.

“We klommen op voorsprong, maar vergaten het tweede doelpunt te scoren”, zucht aanvoerder Jason Tjonck. “Druk is er uiteraard wel een beetje. Het zou eigenaardig zijn mocht die er niet zijn, maar momenteel lijkt die druk wat negatief te werken. Ik denk dat Houthulst B zaterdagavond in de tweede helft één doelrijpe mogelijkheid afdwong. Maar die ging wel binnen.”

Te veel blessures

Door dat zure puntenverlies moest Ichtegem de leiding afstaan aan Gits. Het wordt nog twee zondagen nagelbijten voor beide titelkandidaten. Al vindt Jason Tjonck dat de titel al lang gespeeld had moeten zijn. “Probleem is dat we dit seizoen allesbehalve gespaard bleven van blessures”, verduidelijkt de Ichtegemse centrale middenvelder.

“Zelf ben ik ook vijf maanden buiten strijd geweest. Mijn enkel werd operatief opgekuist. Kraakbeen werd verwijderd. Tegen Houthulst B speelde ik mijn derde wedstrijd. Hadden we in deze competitie compleet kunnen blijven, waren wij al lang kampioen.”

Het liep dus anders. In het slechtste geval heeft Ichtegem nog een eindronde nodig om de promotie naar derde provinciale af te dwingen. “Het zou veel leuker zijn indien wij via de titel een reeks hoger mogen”, gaat Jason Tjonck verder.

Twee keer kampioen met junioren

“Ook voor mij zou het de eerste kampioenstitel met een eerste elftal zijn. Met vier of vijf mensen van de huidige ploeg speelden we bij de junioren twee keer kampioen. Met de eerste ploeg is dat nog niet gelukt.”

“We trekken ons op aan het feit dat Gits met Nieuwpoort en Westende nog twee lastige opdrachten heeft. Het zou best kunnen dat zij ergens nog iets laten liggen. Maar we mogen natuurlijk zelf geen steek meer laten vallen.”