Centrale verdediger Thomas Dehullu (VV Koekelare B – 4A): “Waarom elders spelen als ik het hier naar mijn zin heb?”

Het B-team van VV Koekelare telt na vijf wedstrijden amper drie punten en leed enkele weken geleden een zware 10-0 nederlaag op het veld van KV Koksijde-Oostduinkerke. Centrale verdediger Thomas Dehullu (21) laat het echter niet aan zijn hart komen. Hij speelt al dertien jaar bij de club en weet zeker dat hij altijd in Koekelare zal blijven voetballen.

“Ik begon als achtjarige bij de duiveltjes van Stormvolgels Koekelare. Het was een klasvriendje dat me vroeg of ik eens mee wou gaan naar een training. Ik vond het leuk en ben verder blijven voetballen, terwijl dat vriendje al lang niet meer bij de club aangesloten is.”

“Ik speelde toen ook tennis en golf en doe dit nog altijd, maar voetbal blijft vooral tijdens de winter mijn favoriete sport.”

“De 10-0 nederlaag van enkele weken geleden is al lang verteerd”

Thomas Dehullu is een rasechte Koekelarenaar en er is geen haar op zijn hoofd dat eraan denkt om ooit naar een andere club te verhuizen. “Ik zit bij een leuke club met een goed bestuur en voetbal samen mijn vrienden. Grote ambities koester ik niet en ik kan met de fiets naar de training rijden. Waarom zou ik elders gaan voetballen als ik het bij VV Koekelare echt naar mijn zin heb.”

Over zijn mooiste en minst aangename herinnering in zijn voetbalcarrière moet Thomas niet lang nadenken. “Het seizoen dat we met de U17 kampioen speelden, zal ik niet snel vergeten. Ook de kampioenenviering achteraf zal me altijd bijblijven. Dat zijn mooie herinneringen die een voetballer koestert. Bij mij is dat niet anders.”

Niet piekeren

“Aan het plotse overlijden van voorzitter Jean-Pierre Mahu denk ik niet graag terug. Het was een fijne man, die alles deed voor de club. De dagen na zijn dood was de sfeer op de club heel droevig.”

Uiteraard wil de verdediger van Koekelare binnenkort opnieuw eens een driepunter binnenhalen. “We voetballen zeker niet slecht, maar in sommige wedstrijden laten we te veel steken vallen. De zware nederlaag van enkele weken geleden is al lang verteerd. Voetbal blijft een spel waaraan ik vooral plezier wil beleven. Lang piekeren na een wedstrijd is voor niets nodig”, besluit Thomas Dehullu. (PDC)