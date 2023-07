VKW Vleteren (3A) kijkt uit naar de vele derby’s: “Tien punten meer halen dan vorig seizoen”

Ook in De Warande in Woesten hielden ze een spelersvoorstelling. Coach Diederik Pattyn begint straks aan zijn vierde volledige seizoen. Hij riep zijn spelers afgelopen dinsdag voor het eerst samen.

VKW Vleteren was vorig seizoen promovendus in derde provinciale. “Met quasi dezelfde spelersgroep kenden we een moeilijk begin met enkele nipte nederlagen in het slot van de match”, zegt Diederik Pattyn. “Daarna keerde het tij en uiteindelijk zijn we maar twee keer overklast geweest. Na nieuwjaar volgde een goeie reeks die ons de nodige ademruimte bezorgde voor de rest van het seizoen.” Ze kwamen niet meer in de problemen en klokten af op 35 punten. “Dit jaar zou ik graag tien punten meer halen en daarmee zouden we dan wellicht mogen mikken op de linkerkolom. Alles valt en staat natuurlijk met zo weinig mogelijk afwezigen en andere factoren. Er staan een pak leuke derby’s op het programma en ik denk dat er veel ploegen uit de buurt aan elkaar gewaagd zullen zijn.”

Thuis op zaterdag

Komend seizoen spelen ze voor het eerst hun thuismatchen op zaterdagavond in De Warande. “De gemeente Vleteren zorgde voor verlichting, en spelers en staf wilden graag op zaterdag spelen. Zo is er zondag tijd voor familie of kan ik tegenstanders scouten.”

De eerste afspraak in de competitie is meteen voor eigen volk. “Op 2 september komt promovendus Kortemark op bezoek. Een onbekende ploeg die wellicht heel gemotiveerd zal zijn. Om ons voor te bereiden op die eerste competitiematch startten we dinsdag met de trainingen en volgen er de komende weken nog oefen -en bekermatchen. De week voor de competitie doen we een teambuildingsactiviteit. Volgende week mis ik enkele trainingen en matchen aangezien ik op reis vertrek, maar mijn rechterhand Rudi Polley zal overnemen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat alles vlekkeloos zal verlopen”, geeft Diederik (43) mee, die zelfstandig schilder is en afkomstig is uit Elverdinge en intussen in Zonnebeke woont. “Ik begon en eindigde mijn spelerscarrière in Elverdinge en trainde daarna enkele jeugdploegen, Kruiseke, Houthem, Westouter, Elverdinge en ik begin nu aan mijn vierde volledige seizoen hier bij VKW Vleteren. Naast het voetbal ben ik, vroeger meer dan nu, een rallyfanaat. Ik ben co-piloot van Bart Sobry en mis doorheen het jaar een tweetal matchen.”

Overzicht Transfers

Volgende spelers zijn nieuw: Jens Van Damme (Merkem Sport), Franklin Deconinck (Sparta Dikkebus), Jens Coene (KFC Poperinge), Pepijn Hardeman (FC Westouter), James Dekimpe (SK Elverdinge), Senne Goethals (jeugd KVK Westhoek), Wannes Salomé (SK Reningelst), Noah Behaeghel en Evert Feys (vrije spelers), Guillermo Vandeputte, Gilles Bouckenooghe en Ian Laroye (allen SK Zillebeke). De vertrekkers zijn Jonas Six (SK Elverdinge), Louis Desimpel (JV Lo-Reninge), Adriaan Vandenberghe (stopt door werkomstandigheden, maar blijft aangesloten). (API)