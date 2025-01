VKW Vleteren (3A) beleeft rustig seizoen: “Onze transfers vallen mee”

Tegen Boezinge B keerde VKW Vleteren terug van een 0-2-achterstand en zo pakte het voor de zevende keer een punt dit seizoen. Komend weekend trekt de negende van derde provinciale A naar US Ploegsteert.

De tussenbalans van VKW Vleteren staat op 22 op 54. “Ik denk dat we nog wat ondergewaardeerd staan”, vertelt voorzitter Marnick Sercu (58). “We verloren drie keer nipt met 1-0 en enkele van de zeven puntendelingen hadden een zege kunnen opleveren. Het belangrijkste is dat we voorlopig niet in de problemen komen. Dat was vorig jaar wel anders na de 2 op 30 in het begin. Het is nu zaak om de punten te blijven pakken, zodat we rustig kunnen eindigen.”

Tegen Boezinge B haalde VKW Vleteren een dubbele achterstand op. “In de tweede helft gingen we lang op zoek naar de gelijkmaker. Aan de overkant was Boezinge enkele keren dicht bij een derde goal, maar onze doelman hield ons recht. Gezien de omstandigheden zijn we tevreden met een punt. Achterin was het schuiven door de schorsing van Niek Lozie. De blessures van Stan Coene en Ward Ruzeré vormen ook een aderlating voor de ploeg. Zondag trekken we naar ons zwart beest US Ploegsteert. Thuis wonnen we wel met 2-1, maar daar hebben we het altijd moeilijk. Ik verwacht een bitsige match op een moeilijk te bespelen veld. Na Ploegsteert krijgen we twee derby’s thuis: tegen SK Elverdinge en TSC Proven. Dat zijn de matchen die leven in onze club.”

VKW Vleteren onderging in het tussenseizoen een grondige metamorfose. “We bouwden een nieuwe ploeg en nu blijkt dat onze transfers meevallen. Op voorhand weet je wel wie je binnenhaalt, maar het moet er nog altijd uitkomen. Ook voor volgend seizoen lopen de gesprekken. Ons doel is om een stabiele derdeprovincialer te blijven. Ik ben net terug uit vakantie en de komende weken gaan we onze ronde verderzetten. Een drietal spelers wil nog even afwachten, maar het grootste deel gaf aan te willen blijven. Ook de trainers Rino, Serge en Rudi blijven aan boord, we zijn tevreden over hun geleverde werk.”

Zondag 26 januari om 14.30 uur: US Ploegsteert VKW Vleteren.