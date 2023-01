Tony Bourgeois (E. Brugge – 3A) stopt na seizoen: “Laatste seizoen langs Watertoren”

Op het einde van vorige competitie heerste dolle vreugde bij Eendracht Brugge. Een groep vol talent had de promotie gerealiseerd en met Tony Bourgeois een topcoach in huis gehaald. Na 17 competitieduels is van euforie geen sprake meer. Er werd één keer gewonnen en driemaal gelijk gespeeld.

Vorige week stuurde Tony ons volgend mailbericht: “Voor je het elders opvangt, toch deze primeur voor jou: ik heb vrijdag aangegeven aan Eendracht dat ik volgend seizoen geen T1 meer zal zijn in hun midden. Behoudens een zeer interessante aanbieding zal het lopende kampioenschap mijn allerlaatste zijn als T1. Ik ga zeker niet zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging als hoofdcoach.”

Als we spelers van Eendracht interviewen, zijn ze vol lof over Tony Bourgeois, maar ook over zijn assistent Geert Crombez en keeperstrainer Bjorn Bocher. Tony geeft tekst en uitleg, zonder één verkeerd woord, maar helder en realistisch. ” Tijdens de voorbereiding liep alles vlekkeloos, maar vervolgens werden we geconfronteerd met jongens die andere prioriteiten stelden. Op menselijk vlak kan ik daar misschien begrip voor opbrengen, al staken ze onze vereniging in zak en as.”

Bellen en tellen

“Al spoedig was van een tactisch plan geen sprake meer. Mijn hoofdopdracht werd bellen en tellen tot ik over voldoende elementen beschikte om het wedstrijdblad in te vullen. Tijdens mijn laatste seizoen Hertsberge werd ik hiermee geconfronteerd en nu opnieuw, voor het tweede opeenvolgende jaar. Ik voel mee met prachtige bestuursleden die alles in het werk stellen voor hun vereniging. Voor mij houdt het op. Een collega-trainer van een rivaal uit de reeks belde me op en raadde me aan om niet te stoppen. Ik vrees evenwel dat mijn besluit vaststaat.”

“We tellen 6 punten na 17 matchen en toch is er geen mirakel nodig om ons alsnog te redden. Al worden we nu in eigen vesting geconfronteerd met Oudenburg en Daring Brugge. Als ik er niet meer in geloof, dan moet ik nu de handdoek gooien. Tot de laatste snik zal ik mijn job naar behoren vervullen en zwoegen voor diegenen die me het vertrouwen schonken. Al kan ik niet ontkennen zwaar ontgoocheld te zijn in spelers die me aan plan lieten.”

(JPV)