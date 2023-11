Tom Deman en KEVC Beselare maken zich op voor topper

KEVC Beselare boekte afgelopen weekend in derde provinciale A een klinkende overwinning met 0-6 op bezoek bij KVP Gits. Tom Deman (28), die voor een drieklapper zorgde, is tevreden met de overwinning en de seizoenstart van zijn ploeg. “Het is de eerste keer dat ik een hattrick kan scoren, dus dat doet wel deugd”, lacht de aanvallende middenvelder. “Vooraan is er een goede samenwerking met Logan Batteur. Daarnaast hebben we jonge, snelle flanken die veel kansen creëren en ons makkelijker in scoringspositie brengen.”

Moeilijke wedstrijd

KEVC Beselare verloor nog geen enkele wedstrijd. “De eindronde halen was ons eerste doel dit seizoen, nu kunnen we verder kijken. Met de huidige resultaten moeten we durven de titel ambiëren. Al zal dit weekend een belangrijke wedstrijd zijn in de titelstrijd.” Zaterdag ontvangt Beselare KSV De Ruiter, dat tweede staat in de rangschikking op vier punten van de leider. “Het zal gezien de weersomstandigheden een moeilijke wedstrijd worden. Door de regen ligt het veld er zwaar bij. We zijn een ploeg die altijd probeert te voetballen, dus dat kan misschien wel in ons nadeel zijn. Verder ken ik de tegenstander niet echt. Ik zie dat dat ze iets minder doelpunten tegen krijgen dan wij, maar zelf scoren ze ook vlot. Wij kunnen er defensief veel ervaring en goed voetballende verdedigers tegenover zetten, dus het kan wel een leuke wedstrijd worden.”.

Voor Deman, die samen met zijn ouders een frituur uitbaat in Ieper, is het zijn eerste seizoen in Beselare. “Na twee jaar in Lauwe was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben terechtgekomen in een groep met heel veel kwaliteit. Ik had wel gedacht dat we bovenin zouden meedraaien, maar de groep is sterker dan ik had verwacht. Als we de promotie kunnen afdwingen, hebben we al een mooie groep om competitief te zijn in tweede provinciale. Met enkele gerichte versterkingen kunnen we daar zeker kunnen meedraaien.” (BP)

Zaterdag 18 november om 19 uur: KEVC Beselare – KSV De Ruiter.