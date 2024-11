Sparta Dikkebus op zoek naar nieuwe T1 na vertrek Dermaux

Na de moeilijke start van Sparta Dikkebus in derde provinciale gooide hoofdtrainer Pascal Dermaux vorige week de handdoek in de ring. Afgelopen weekend zaten beloftentrainer Niels Persyn en Steve Verkruysse op de bank voor de wedstrijd tegen SK Elverdinge. Ze zagen hun ploeg meteen een 2-0-overwinning boeken.

De 31-jarige Niels Lesage keerde na twee weken blessureleed terug in de selectie en maakte de laatste vijf minuten vol in de rol van centrale verdediger. Hij zetelt ook in het bestuur van de club en geeft ons een duidelijk zicht op de situatie. “Na het vertrek van Pascal wilden we als bestuur niet over één nacht ijs gaan om een opvolger te zoeken”, vertelt Niels Lesage. “We hebben immers met Steve Verkruysse en onze beloftencoach twee ideale personen die voorlopig de lijnen kunnen uitzetten. Ondertussen hebben al een resem kandidaten hun cv doorgestuurd, nu gaan we kijken wie het best bij ons profiel past. Daarin staat duidelijk dat het iemand moet zijn die in een familiale club kan werken en jeugd moet inpassen in de hoofdmacht. Maandagavond maakten we al een eerste selectie, maar wellicht moet deze week nog geen vervanger verwacht worden.”

Zelf maakte Niels Lesage dus ook nog eens zijn opwachting in het eerste elftal. “Dit seizoen zat ik al bijna altijd in de selectie, ook zondag weer. Tegen onze buren kwamen we vroeg op voorsprong, de stand werd halverwege de eerste periode verdubbeld. Erna probeerde Elverdinge ook aan kansen te geraken, maar de beste bleven voor ons. Vandaar dat de overwinning zeker niet gestolen is.”

Zondag wacht een nieuwe thuiswedstrijd, dit keer tegen KVP Gits. “De voorbije jaren waren zij een stevige concurrent voor de eindronde, maar nu staan ze net als ons in de rechterkolom. Wellicht verkeren ze dus in een gelijkaardige situatie als wij waarbij het nu net iets minder gaat. Finaal willen we absoluut in de linkerkolom eindigen, in de eindronde geraken zien we later wel. Belangrijk zal nu zijn om een reeks neer te zetten”, besluit de 31-jarige Ieperling, die in het dagelijkse leven boekhouder is. (SBR)