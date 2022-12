Sören Maenhout wordt de nieuwe T1 van VK Dudzele (3A)

Na zes seizoenen hoofdtrainerschap zal Dany Couvreur op het einde van het kampioenschap VK Dudzele verlaten. Hij wordt T1 bij FC Lichtervelde. De opvolger bij Dudzele komt uit eigen rangen.

Sören Maenhout, vele jaren kapitein en sinds deze competitie T2, neemt de fakkel over. Al vanaf het eerste moment was Sören geliefd en gerespecteerd bij de spelers. Danny Couvreur geeft hem trouwens vanaf het prille begin veel verantwoordelijkheid en betrekt hem bij alles.

Afscheid langs grote poort

Voorzitter Johnny Deryckere: “Hoewel ik lang heb getwijfeld ga ik nog even door, zij het misschien niet meer als preses. Ik vond een schitterende kandidaat en als het plan lukt doe ik verder als gerechtigd correspondent. Tevens onderhandel ik met een afgevaardigde zodat ik niet zelf telkens anderhalf uur voor een wedstrijd aanwezig moet zijn. Alle kernspelers zijn geneigd te blijven en met enkele potentiële neofieten zijn we aan het onderhandelen. Maar laat ons eerst de huidige competitie in schoonheid eindigen met Dany Couvreur als T1 en Sören Maenhout als T2. We gunnen mijn vriend Dany een afscheid langs de grote poort. (JPV)