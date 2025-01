Sil Taveirne wil hogerop met BS Geluveld

BS Geluveld ging afgelopen weekend met het kleinste verschil winnen op verplaatsing bij SK Staden en staat zo weer iets steviger op de vierde plaats in derde provinciale A. “We willen minstens de eindronde halen”, is Sil Taveirne duidelijk.

“Het was een leuke wedstrijd voor de supporters. Het is leuk om zo’n wedstrijd, waarbij beide teams aan elkaar gewaagd zijn, te winnen”, opent rechtsachter Sil Taveirne. Door de overwinning blijft Blue Star de voeling met de top van het klassement houden. “We hebben de ambitie om minstens de eindronde te spelen. Dus is het nu elke wedstrijd een beetje van moeten.”

De Menenaar, die aan zijn tweede seizoen in Geluveld bezig is, gelooft dat de ambitie die aan het begin van het seizoen werd gesteld nog te halen is. “De club wil zo snel mogelijk terug naar tweede provinciale. We staan momenteel vierde, met een wedstrijd minder gespeeld dan de top drie. Als we blijven werken zoals afgelopen weekend, dan is er nog veel mogelijk en zit zelfs de titel er nog in.”

Dezelfde focus

Komend weekend trekt Geluveld naar TSC Proven, dat op de zesde plaats staat. Opnieuw een wedstrijd waar 23-jarige bachelor lichamelijke opvoeding vol voor de drie punten wil gaan. “Thuis werd het 0-0. Ik hoop opnieuw op een aangename, spannende wedstrijd zoals afgelopen zondag. Dat zijn de leukste om te spelen. Het is niet zo dat we zeker zijn van de drie punten omdat we tegen een ploeg spelen die onder ons staat in de rangschikking. We zullen echt elke week met dezelfde focus en intensiteit voor de dag moeten komen.”

Rechtsachter

Sil Taveirne heeft momenteel nog niet beslist of hij ook volgend jaar in Geluveld zal spelen. “We zijn momenteel nog aan het spreken over een eventueel verlengd verblijf. Het was al een pittig seizoen voor mij. De laatste weken krijg ik meer speelminuten en dat bevalt me zeker. Ik heb me sinds kort omgeschoold van rechtsvoor naar rechtsachter en dat bevalt me eigenlijk wel. Ik krijg positieve feedback van de coach en supporters. Ik beschik over voldoende snelheid om geregeld te kunnen overlappen en zo ook nog aanvallend mijn steentje te kunnen bijdragen”, besluit Taveirne. (BP)

Zaterdag 25 januari om 19 uur: TSC Proven – BS Geluveld.