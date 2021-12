SC Lombardsijde wint met 8-0 van Ploegsteert: “Kijken met ambitie uit naar vervolg competitie”

Derdeprovincialer SC Lombardsijde heeft 2021 afgesloten met een klinkende 8-0 thuiszege tegen Ploegsteert. De kustploeg heeft na zestien speeldagen nog niet verloren, is winnaar van de eerste periodetitel en speelt al zeker de eindronde voor promotie.

Tijdens de wedstrijd spraken we met een voorzichtige voorzitter, Gaston Loontjens. “De start van het seizoen was turbulent. We werden geconfronteerd met de pesterijen van FC Beaufort en met het ontslag van trainer Vincent Mylle. Dat woog op de club. Met de aanstelling van trainer Brian Moeyaert hebben we de nodige schwung in de ploeg gebracht. Het resultaat mag gezien worden. We staan aan de leiding, hebben de eerste periodetitel op zak en we hebben nog geen enkele keer verloren. Vandaag tegen Ploegsteert staan we bij de rust al 2-0 voor. We sluiten 2021 af met succes en kijken met ambitie uit naar het vervolg van de competitie. We spreken nog niet hardop van de titel, want we moeten toch rekening houden met blessures en schorsingen. We verloren Steve Eyland en Dwight Debacker met zware blessures en Cheyns door schorsing. We blijven voorzichtig en hopen zo hoog mogelijk te eindigen. Met een eventuele promotie hopen we ook een oplossing af te dwingen in het conflict met het gemeentebestuur, zodat we in de toekomst op een normale manier als club kunnen functioneren. Straks vieren we het 75-jarig bestaan. Indien we dat kunnen vieren met een promotie naar tweede, dan zou dat mooi meegenomen zijn, de kers op de taart!”

Met deze groep moeten we altijd meestrijden voor de prijzen

Pieter Dedrie (34) moest vroegtijdig afhaken in de wedstrijd tegen Ploegsteert, wegens een handblessure. Dat gaf ons de kans om nog voor de 8-0 met hem te praten!

“Het plotse afscheid bij VV Oostduinkerke viel zwaar tegen, omdat ik het niveau zeker nog aan kon. Ik heb gelukkig dicht bij huis een mooie oplossing gevonden bij SC Lombardsijde. De voorbereiding verliep niet vlot, maar we zijn goed gestart aan de competitie en dankzij de komst van trainer Brian Moeyaert hebben we na 15 wedstrijden, nog niet verloren. Met deze groep moeten we altijd meestrijden voor de prijzen. Om met succes te promoveren, zal er nog wat talent moeten bijkomen, maar dat zal geen probleem zijn. Ik heb nog geen beslissing genomen, maar afhankelijk van mijn job als personal trainer én mijn twee kindjes, zal er wellicht nog een tweede seizoen bijkomen. Geef ons maar de titel!”

Versterking

De vreugde was enorm na de riante 8-0 thuiszege, ook bij trainer Brian Moeyaert. “Het is voor mij fantastisch met zo’n sterke ploeg te mogen debuteren als trainer. De teamspirit, de mentaliteit en de wil om goed voetbal te spelen, zijn voorbeeldig. Ik hoop dat het sprookje na nieuwjaar blijft voortduren. We staan bovenaan en willen daar blijven. Ik heb nog niet bijgetekend en ik ben er mij van bewust dat de spelersgroep, bij een eventuele promotie moet versterkt worden. De komende weken wordt daar werk van gemaakt.”