Philippe Castrique (US Ploegsteert 3A): “We willen volgend seizoen koste wat kost in derde uitkomen”

Bij US Ploegsteert zit Jean-Pierre Wyckaert niet langer als trainer op de bank. Na de wedstrijd tegen Adinkerke, nu twee weken geleden, belde de Wervikaan de voorzitter op om zijn ontslag in te dienen.

“Dit hadden we natuurlijk niet verwacht”, legt bestuurslid Philippe Castrique uit. “In de persoon van Gaetan Dehorter vonden we wel vlug een nieuwe trainer.” Het was thuis tegen Adinkerke bibberen tot de laatste minuut. De uiteindelijk behaalde overwinning tegen de laatsten in het klassement was uiteindelijk het laatste wapenfeit van trainer Wyckaert. “Naar verluidt gaat het over gezondheidsproblemen. Daar kunnen wij natuurlijk geen oordeel over vellen”, vertelt Philippe Castrique. “We zaten de maandag na het ontslag samen en stelden Gaetan aan als trainer. We hebben met onze verdediger Mathieu Vermeire trouwens een verlengstuk van de trainer op het veld. Eerder hadden we al de optie besproken om Mathieu vanaf volgend jaar in de trainersstaf op te nemen. De kans dat hij volgend jaar trainer wordt is groot.”

Vijftigste verjaardag

Bij de club staat de komende weken het behoud centraal. “De nederlaag van zondag speelt natuurlijk niet in onze kaarten. We hebben dus nog enkele belangrijke weken voor de boeg. We willen volgend seizoen koste wat kost in derde uitkomen. Vooral omdat we dan onze vijftigste verjaardag vieren. En dat mag best met enig tromgeroffel. Vandaar dat we nu al aan het werk zijn om de kern zo uit te breiden dat we kunnen meespelen voor een ticket voor de eindronde.” Maar eerst wacht Ploegsteert nog een aantal wedstrijden om dat behoud te verzekeren, zondag bijvoorbeeld, op bezoek bij Sparta Dikkebus, waar Thierry Clatot trainer is. “Thierry werd voor de aanvang van dit seizoen gecontacteerd om hier trainer te worden. Naar eigen zeggen had hij bij ons zijn lange trainerscarrière willen afsluiten. Het is dus niet zo geweest en vandaar dat we Jean-Pierre binnenhaalden. Tot hij zijn ontslag gaf.” (MDN)

Zondag 20 maart om 15 uur: Sparta Dikkebus – US Ploegsteert.