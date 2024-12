Pascal Dermaux is de nieuwe trainer van KVP Gits (3A)

Derdeprovincialer KVP Gits voerde net voor het jaareinde een trainerswissel door. Eric Verstraete werd na een tegenvallende heenronde aan de kant geschoven en Pascal Dermaux krijgt nu de taak om de Patronaatsjongens weer uit het slop te halen. Gits begon met eindronde-ambities aan het seizoen, maar staat momenteel op een teleurstellende 13de plaats gerangschikt in derde provinciale A.

De 55-jarige Pascal Dermaux gooide eerder dit seizoen zelf de handdoek in de ring bij reeksgenoot Sparta Dikkebus. “Ik had ondertussen al een paar ploegen die me contacteerden, maar bij Gits kreeg ik onmiddellijk een warm gevoel”, verklaart de kersverse trainer. “Het is een familieclub en ik kende er al wat mensen.”

Dermaux, in het dagelijks leven werkzaam als aan- en verkoper van groenten en fruit bij groothandel Verdigro, blijft ook trainer van de U16 van Mandel United. “Mijn eerste taak is om terug het goede gevoel over te brengen naar mijn spelers zodat de kopjes weer naar omhoog gaan. Ik zie veel jong geweld binnen de kern, aan mij om daar structuur in te krijgen.” Het belooft alvast geen gemakkelijke start te worden als de winterstop erop zit. Met Geluveld en Dosko Beveren krijgt Dermaux onmiddellijk twee topploegen tegenover zich. “We zullen direct zien hoe ver we staan. Ik ga me sowieso niet aanpassen aan de tegenstrever, we gaan altijd uit van eigen sterkte.”

Leuk voetbal laten zien

Aanvallend voetbal is het motto van Dermaux. “Ik wil de mensen leuk voetbal laten zien. Vandaar dat we altijd spelen om te winnen. Bij een gelijke stand gaan we dan ook volop voor de drie punten. Verdedigers die bij mij op de bank zitten, zullen in heel veel gevallen geen minuten maken. De ambitie is dan ook om zo snel mogelijk met een paar zeges aan te knopen om zo rap mogelijk op te schuiven in het klassement. Op die manier hebben we wat adem en kunnen we ook met een ander gevoel naar de wedstrijden gaan. Als je achterin staat, slaat alles een beetje tegen. Aan ons om dus zo snel mogelijk naar boven te klimmen”, besluit Dermaux. (JT)

Zondag 12 januari om 14.30 uur: BS Geluveld A – KVP Gits.