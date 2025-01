Nikki Carron stopt met voetballen door heupprobleem

GS Voormezele leed vorig weekend een zware 4-0-nederlaag op het veld van titelkandidaat FC Dadizele Sport in derde provinciale A. De 32-jarige Nikki Carron stond aan de aftrap, maar moest na een dik halfuur vervangen worden. “Vorig jaar kreeg ik een nieuwe heup”, vertelt Nikki. “Daardoor dacht ik meteen dat voetballen niks meer voor mij zou zijn. De revalidatie is echter vlot verlopen en daardoor sta ik nu en dan al eens op het voetbalveld. In aanloop naar de match in Dadizele vroeg de coach of ik wilde meegaan bij de vijftien wegens krapte van de huidige kern. Ik heb ingestemd en mocht zelfs starten, maar na een halfuur lukte het niet meer. Ik heb dan ook zelf om mijn vervanging gevraagd. Na het douchen ben ik direct vertrokken door de hevige pijn. Zondag ben ik dan de hele dag in mijn zetel moeten blijven. Zo zie je dat ik echt veel over heb voor GS Voormezele, maar het moet ergens stoppen. Ik geef veel liever de kans aan de jonge gasten.”

Zondag wacht een belangrijke match tegen rechtstreeks concurrent KVP Gits. “Als we nog aanspraak willen maken op behoud, dan is er weinig keuze. Thuis moeten we winnen. Zelf weet ik nog niet of ik voldoende gerecupereerd zal zijn, dus mag de coach ook anderen oproepen. Mocht ik toch een telefoontje krijgen, dan maak ik mijn voetbaltas wel klaar.”

Afscheid met behoud

Maar voor Carron is het wel definitief zijn laatste seizoen. “Ik moet luisteren naar mijn lichaam en besef dat ik nooit meer de ‘oude’ Nikki Carron zal worden. Dus is het beter dat ik inderdaad deze beslissing neem. De aandacht zal nog meer kunnen gaan naar mijn gezin”, stelt de Wijtschatenaar, die hoopt afscheid te nemen met het behoud. “Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar iedereen beseft dat er nog belangrijke weken wachten. Al onze rechtstreekse confrontaties winnen we dus best, te beginnen zondag tegen Gits.” (SBR)

Zondag 26 november om 15 uur: GS Voormezele – KVP Gits.