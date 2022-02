Niels Lesage speelt nog een keer mee met Dikkebus (3A): “Niet de bedoeling om weer wekelijks op het veld te staan”

Zondag boekte Sparta Dikkebus een vlotte 0-4 overwinning op het veld van het derde laatst geklasseerde SK Roeselare-Daisel B. Op zich geen wereldnieuws, wetende dat de Spartanen momenteel als zesde gerangschikt staat, wel dat secretaris Niels Lesage nog eens op het veld stond na een lange inactiviteit.

“In september 2020 heb ik mijn kruisband gescheurd”, begint Niels Lesage zijn verhaal. “Mijn seizoen zat er direct op, ook al omdat een lange revalidatie hiervoor volgde. Gelukkig was mijn knie stabiel genoeg, zodat er geen operatie nodig was. Net op dat moment begon er binnen onze club een nieuwe wind te waaien en werd ik gepolst om eventueel een bestuursfunctie op mij te nemen. Ik heb meteen toegezegd.”

Selectieproblemen

“Kort erna werd ik zelfs gepromoveerd tot secretaris/penningmeester”, gaat Niels verder. “Dit is toch wel een functie die verscheidene uren per week in beslag neemt. Daardoor besloot ik vorig jaar definitief te stoppen met voetballen. Ik bleef onze eerste ploeg en beloften vanop de eerste rij volgen en merk dat de nieuwe wind ook voor betere uitslagen zorgt. Zo staat onze eerste ploeg nu netjes op de zesde plaats achter zogenaamde titel- of eindrondekandidaten, onze reserven volgen op twee punten van leider Elverdinge. We moeten nu proberen om zo lang mogelijk mee te doen voor de eindronde en die zesde plaats vast te houden. De komende weken zullen in dat opzicht belangrijk zijn.”

Dankzij mijn opgedane ervaring in het verleden had ik weinig problemen om het niveau te halen

En toch dook er de jongste weken een ander probleem op. “Dat klopt. Onze coaches kregen serieuze selectieproblemen door de vele afwezigen, en dan vooral door blessures. Zo is Maudi Sannen voor de rest van het seizoen out met een grote scheur in de kuit, Pieter Logie kampt met een hamstringfractuur en vorige zondag waren er ook nog enkele schorsingen. Zo werd ik zondag gevraagd om nog eens mee te doen met de reserven, na afloop kreeg ik zelfs een selectie voor de eerste ploeg op Dadizele. Ik startte op de bank, maar toen Matthias Beckaert al na een half uur uitviel met een zware enkelblessure, mocht ik opnieuw opdraven op mijn geliefkoosde positie, centraal in de defensie.”

‘Dépanneur’

“Dankzij mijn opgedane ervaring in het verleden had ik weinig problemen om het niveau te halen. Het is ook leuk als je als verdediger de nul kan houden. Ik heb echt genoten van deze speelminuten maar het is zeker niet meer de bedoeling om weer wekelijks op de grasmat te staan. Als dépanneur kan wel nog eens”, besluit de 28-jarige boekhouder uit Ieper die nog meldt dat er voor volgend seizoen vijf scholieren (U17) doorgeschoven worden naar de A-kern. Ook Florian Desmeytere van Nieuwkerke is nieuw. (SBR)

Zondag 27 februari om 15 uur: Sparta Dikkebus – SC Lombardsijde.