Matthias De Muyt is de vaste rechtsachter bij Daring Brugge (3A): “We staan op kop, een mijlpaal!”

Met de vingers in de neus won Daring Brugge het duel tegen rode lantaarn Zandvoorde. Lijstaanvoerder Oudenburg geraakte niet verder dan een puntendeling tegen Eernegem, waardoor de jongens van het Tempelhof de leiding overnemen.

Al zeven jaar lang bezet Matthias De Muyt de positie rechtsachter bij Daring Brugge. De immer rustige blok graniet is een toonbeeld van rust en hoffelijkheid maar behoort tot de besten uit de reeks. Als we hem vragen voor een interview bekijkt hij ons verwonderd en steekt vervolgens gemoedelijk van wal. “Toen Preben Verbandt pas bij onze vereniging was aangeland, bood ik me aan. Ik had zin in een avontuur dicht bij huis. De coach besloot me een kans te geven en bleef op me inpraten. Hij benadrukte dat ik over veel groeimarge beschikte. Anderzijds stelde hij dat ik gras moet vreten om beter te worden. Nooit aarzelde hij om me op te stellen. Ik denk niet ooit zijn vertrouwen beschaamd te hebben. Als ik niet geblesseerd ben, mis ik nooit een oefensessie. Ik ga dagelijks lopen en tijdens de duels volg ik nauwkeurig de opdrachten van onze centrale verdediger, veertiger Jurgen Landuyt, ooit een basispion bij het vlaggenschip van Cercle Brugge.”

Voor het eerst zullen we de eerste plaats verdedigen in derde provinciale

Hondstrouw

“Wij zijn het typevoorbeeld van een vereniging die jaar na jaar stappen zet. We promoveerden uit de laagste provinciale reeks en kwamen vervolgens in derde. Nooit kenden we degradatieproblemen. Dit kampioenschap startte met verlies in Eernegem. Daarna sprokkelden we 30 op 30, ongelooflijk toch? Wij staan op kop: dit is een mijlpaal”, zegt De Muyt.

“Niemand loopt naast zijn schoenen, ons geheel is zeer gebalanceerd en er is geen enkel zwakke schakel binnen het elftal. Toch blikken we niet verder vooruit dan de eerstvolgende opdracht. Dus focussen we ons op de thuismatch tegen Pittem. Deze opponent prijkt in de middenmoot. Voor het eerst in de geschiedenis zullen we de eerste plaats verdedigen in derde provinciale. Zoiets spreekt onze hondstrouwe toeschouwers aan.”

“Zelf ben ik middenvelder van opleiding. Toen ik als tiener uitkwam bij de beloften van Oostkamp, was er daar een trainer die me trachtte te overtuigen en stelde dat ik als rechtsachter furore zou maken. Na lang aarzelen aanvaardde ik de uitdaging. Meer dan tien jaar later moet ik die coach gelijk geven, als flankverdediger kom ik het best tot mijn recht”, besluit De Muyt. (JPV)

Zondag 20 november om 14.30 uur: Daring Brugge VV – KSV Pittem.