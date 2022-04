Martijn Depover en Merkem Sport (3A) krijgen De Panne op bezoek: “Ik word 33 jaar: na al die jaren is het genoeg geweest”

Merkem Sport speelde vorige zaterdag 1-1 gelijk op het veld van eindronde kandidaat EVC Beselare. Met nog vier speeldagen te gaan staat Merkem Sport negende en de ploeg heeft nog altijd uitzicht op een plaats in de linker kolom. Zaterdagavond komt RC De Panne dat één punt minder telt op bezoek.

“Op Beselare behaalden we een verdiend gelijkspel,” zegt aanvoerder Martijn Depover. “De wedstrijden tegen de toppers uit de reeks liggen ons doorgaans beter omdat we dan zelf het spel niet moeten maken en op de counter kunnen loeren. Hopelijk kunnen we zaterdag winnen van De Panne want we hebben tegen hen nog iets recht te zetten.”

“In de heenwedstrijd verloren we met 3-0, maar de ploeg zat toen in een serieuze dip omdat heel wat spelers niet beschikbaar waren of op halve krachten speelden. Doordat we de laatste tijd betere resultaten halen (Merkem Sport hernam na de winterstop met 12 op 12, red.) is de wedstrijdmentaliteit sterk verbeterd en zit er ook wat meer schwung in ons spel.”

Laatste weken

“Na De Panne moeten we nog naar Geluveld en leider Lombarsijde en tegen die toppers proberen we ook nog iets te rapen”, zegt Martijn die na dit seizoen stopt bij de eerste ploeg. “Ik word dit jaar 33 en na al die jaren is het een beetje genoeg geweest. Om toch nog wat in beweging te blijven ga ik wel nog zo veel mogelijk meespelen met de reserven.”

Naast Martijn Depover stoppen ook Laurens Decroix, Louis Hoorelbeke en Nick Vanderper.

Arne Demeester keert terug naar Vleteren, Tom Gadeyne gaat na zijn passages bij Handzame en Keiem terug naar Jonkershove en Jordy Coppenolle trekt naar WS Houthulst, waar zijn vader hulptrainer is.

Nieuwkomers zijn Lars Leeman, Maxime Lagae en Davy Vens (Handzame), Mathias Coulier en Sam Vanderper (Keiem), Maxime Hosten (Zarren) en Steve Cornette (Alveringem). Er was ook een mondelinge overeenkomst met broer Sven Cornette, maar die besliste om toch bij Boezinge te blijven.

(PB)