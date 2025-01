KVKO A (3A) krijgt leider op bezoek

Toby Bossaert en KVKO A ontvangen zondag leider KFC Poperinge. Hun vorige wedstrijd, op bezoek bij US Ploegsteert, ging niet door, want het veld was onbespeelbaar door de sneeuwval.

In derde provinciale gingen vier van de acht matchen niet door. Voor KVKO A was er geen voetbal. “We hebben geen alternatieve activiteit gedaan en maakten er een rustige zondagmiddag van”, weet spits Toby Bossaert. “Op het besneeuwde veld in Ploegsteert was voetballen onmogelijk en zo duurde onze competitiestop nog een week langer. We hadden in aanloop naar Ploegsteert wel al een oefenmatch achter de rug tegen vierdeprovincialer JV Lo-Reninge.”

Zondag krijgt KVKO leider KFC Poperinge op bezoek. Daar verloor KVKO met 3-0 en Poperinge kwam vorig weekend wel in actie (1-0-zege tegen VKW Vleteren). “Het is onze enige nederlaag met meer dan één doelpunt verschil. In de eerste helft werden we er weggespeeld, na de rust konden we meevoetballen. We hopen om op ons kunstgras punten af te snoepen van Poperinge.”

Toby is bezig aan zijn tweede seizoen bij KVKO. Met 42 doelpunten had de aanvaller vorig seizoen een belangrijk aandeel in de titel in vierde provinciale. “Dit seizoen mikte ik op 20 goals en de teller staat momenteel op tien. Voor mijn stap naar deze club was ik mijn hele loopbaan actief bij Adinkerke. Naar verluidt zouden ze daar misschien een doorstart maken volgend seizoen. Zelf zal ik volgend seizoen een derde seizoen KVKO starten. Ik zit hier goed en veel spelers zijn van de streek. Met deze kern moeten we de komende weken naar boven durven kijken en ik denk dat we nog enkele plaatsen kunnen stijgen”, aldus de 23-jarige Adinkerkenaar, die werkt als onderhoudstechnicus.

KVKO maakte al enkele transfers bekend voor volgend seizoen: Staf Sys en Jarne Darras (allebei KSV Diksmuide-Oostende), Niels Lanssens, Beau Depinois en Iben Bruneel (allen KSV Veurne) zijn vijf nieuwe gezichten. (API)

Zondag 19 januari om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke A KFC Poperinge.