KFC Poperinge speelt zaterdag topper in Dosko Beveren: “Weer vertrouwen getankt”

Na vijf matchen zonder zege kon KFC Poperinge weer de drie punten vieren. Met een winnende treffer in de laatste minuut waren het dolle taferelen in het Don Bosco Sportpark. Een ideaal moment om weer vertrouwen te tanken, want zaterdag wacht met Dosko Beveren een topaffiche.

KFC Poperinge begon verschroeiend aan de competitie in derde provinciale A. Het won de eerste zeven matchen en legde daar de basis voor het eindrondeticket. Na die winstpartijen was het even wachten op een nieuwe zege. Er volgden vier gelijke spelen en een pijnlijke nederlaag op bezoek bij rode lantaarn SK Elverdinge. Tegen BS Geluveld werd afgelopen zondag wel weer gewonnen. “De ontlading was groot na de winnende treffer van Bastien Rawart in de laatste minuut”, zegt Hannes Moyaert. “Na de match was er veel sfeer in de kleedkamer en hebben we rustig gevierd in de kantine. We tankten met deze belangrijke zege weer het nodige vertrouwen. Na onze vliegende start kenden we een moeilijkere periode. We troffen sterke ploegen en kenden wat minder geluk in de afwerking. De nederlaag in Elverdinge lag vooral aan een gebrek aan de juiste mentaliteit en we misten toen ook enkele belangrijke spelers.”

Hannes (18) is een van de youngsters in het team van Steve Cottry. “Ik begon hier bij de U6 en via KV Kortrijk en KVK Westhoek keerde ik vanaf de U17 terug naar het vertrouwde nest. De voetbalmicrobe kreeg ik mee van thuis. Papa Lieven was vroeger doelman en ook mijn broer Jorn heeft nog gevoetbald. Sinds vorig jaar ben ik in de eerste ploeg van KFC terechtgekomen.”

Tempo

“Ik merk wel wat verschillen tussen tweede en derde. In derde zijn er ploegen die minder voetballen en het tempo ligt iets lager. Dit seizoen ben ik een vaste waarde en speel ik centraal achterin met Bastien en Tristan Deconinck. Ik mag dus zeker niet klagen over de speelkansen.”

“Het is altijd leuk om zulke matchen te spelen”

Na 13 speeldagen staan er drie ploegen aan kop in het klassement. Naast KFC Poperinge tellen ook Dosko Beveren en FC Dadizele Sport een tussenbalans van 28 op 39. Zaterdag is er Dosko Beveren-KFC Poperinge. Dosko zit in een flow van zes opeenvolgende zeges. “Het wordt een stevige verplaatsing, maar het is altijd leuk om zulke matchen te spelen. Daarna krijgen we nog Gits en Ploegsteert voor nieuwjaar. Ook dat zal niet vanzelf gaan, want in deze reeks mag je niemand onderschatten. Dat weten wij maar al te goed na Elverdinge”, geeft de leerling van het zevende jaar in Lodewijk Makeblijdecollege mee. “Ik volg daar garage en naast voetbal vul ik mijn vrije tijd als leider bij Chiro Abele.”