KFC Poperinge (3A) staat voor het eerst niet aan kop

Na de een op zes tegen KV Koksijde-Oostduinkerke A en SK Elverdinge moet KFC Poperinge de leidersplaats afstaan aan FC Dadizele Sport. Na 19 speeldagen moet de ploeg van Steve Cottry voor het eerst achtervolgen. Zondag wacht een eerste van vier toppers tegen BS Geluveld.

Steve Cottry was ontgoocheld na de 1-1 tegen SK Elverdinge. “Met dit scenario hadden we geen rekening gehouden”, vertelt de trainer. “De signalen op training waren goed, maar tegen het afbraakvoetbal van Elverdinge waren we onvoldoende opgewassen. We voetbalden goed tot 20 meter voor doel, dan botsten we op een muur of was onze aanvalsdrift niet gretig genoeg. De tegengoal was een terugspeelbal naar onze keeper. Het was een harde bal en de bal botste net wanneer onze doelman wilde wegtrappen. De bal leek net wel of net niet over de lijn. De scheids besliste om het doelpunt te valideren.”

Toppers

Zo pakt Poperinge dit seizoen maar een op zes tegen Elverdinge. “Van de 180 gespeelde minuten, kampeerden we er 170 op hun helft. Het heeft niet mogen zijn en jammer genoeg komt dit een week na de zure nederlaag bij KVKO. Voor het eerst staan we niet meer op de eerste plaats. Niemand had het durven te dromen dat we zo’n seizoen zouden spelen, maar als je daar zolang staat, is het toch jammer dat we nu de koppositie uit handen geven.”

Er komen nu een aantal toppers aan. “De komende vier matchen zijn stevig met BS Geluveld, Dosko Beveren, SK Staden en FC Dadizele Sport. Volgens mij is Dadizele de te kloppen ploeg. Na dit vierluik zullen we een pak wijzer zijn. Anderzijds wil ik nog niet te veel vooruitkijken. Onze toppers komen er nu aan, terwijl de andere onderlinge duels pas later volgen. Net als in de heenronde willen we zoveel mogelijk punten uit deze rechtstreekse confrontaties halen. Te beginnen dus met Geluveld: een goeie en stugge ploeg met ervaring en discipline. Ze hebben meerdere mensen die een goal kunnen scoren en het wordt een bijzonder moeilijke verplaatsing. Toch is onze betrachting om met minstens één punt huiswaarts te keren”, aldus de 53-jarige Houthulstnaar, die sinds kort coördinerend directeur is in Oostende en volgend seizoen aan boord blijft. (API)

Zondag 2 februari om 15 uur: BS Geluveld A – KFC Poperinge.