KFC Damme (3A) en trainer Peter Linskens gaan uit elkaar

Het leek een huwelijk dat vele jaren zou standhouden. Toch scheiden de wegen van KFC Damme en coach Peter Linskens.

Peter Linskens had een samenwerking van tien jaar achter de rug met Gistel en moest daarna zijn trainerspassie opgeven wegens werkomstandigheden in het buitenland. Damme werd zijn nieuwe uitdaging.

Na een evaluatie zijn zowel het bestuur van KFC Damme als ook trainer Peter Linskens beiden tot dezelfde conclusie gekomen dat het voor alle partijen het beste is dat de samenwerking wordt stopgezet. De toekomstvisie en de mening over de aanpak liggen te ver uit elkaar.

“Peter heeft ons vorig jaar in heel moeilijke omstandigheden uit de problemen gehaald en wij waren overtuigd dat we dit seizoen op deze weg konden verder werken. Het is anders uitgedraaid en we moeten vaststellen dat de spelvreugde uit de ploeg weg is. Ook voor de trainer is dit geen comfortabele situatie”, stelt voorzitter Filip Babylon.

Mooie ervaring

“Ik ben vorig seizoen ingestapt in een project dat velen als kansloos omschreven. De collectiviteit heeft als club de redding in derde provinciale opgeleverd. Dat neem ik mee als mooie ervaring. Dit seizoen is het moeilijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en dan is het beter om de samenwerking stop te zetten. Graag wil ik iedereen bedanken en ik wens Damme veel succes naar de toekomst”, vult Peter Linskens aan.

KFC Damme wil Peter Linskens uitdrukkelijk danken voor de samenwerking en hem veel succes toewensen in verdere projecten.