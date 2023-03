Keeperstrainer Mattias Neyt (VK Dudzele): “In de bestuursploeg gerold”

Ze bouwen net geen standbeeld voor afscheidnemend T1 Dany Couvreur, die naar Lichtervelde trekt. Afgelopen kampioenschap loodste hij VK Dudzele via een kampioenstitel naar de hogere reeks. Hij heeft al 30 punten gesprokkeld. Alle degradatiegevaar is geweken.

Mattias Neyt (35) startte het seizoen als eerste keeper. Nu is zijn stek ingenomen door de jongere Guillaume Van Maele. Mattias Neyt verricht veel meer arbeid dan de gemiddelde speler. “Je mag niet vergeten dat ik al tien jaar lief en leed deel met Dudzele. Ik maakte er twee promoties mee, maar ook een degradatie. Zopas kregen we een opdoffer te verwerken omdat we met de beloften een derde keer forfait moesten geven en zo uit de competitie worden gezet. Wat de eerste ploeg realiseert, is fantastisch. De relatie tussen mezelf en Dany Couvreur kent hoogtes en laagtes, en dat zal wel aan mij liggen. Ik heb immers een speciaal karakter”, lacht hij.

“Ik kan mijn leeftijd niet verstoppen. Honderd percent fit ben ik niet, en als ik revalideer duurt het veel langer dan vroeger. Dany Couvreur vertrekt, T2 Soren Maenhout neemt de fakkel over. Zelf word ik keeperstrainer.”

Klasbak

“We kwamen overeen om de doelmannen om de twee weken bij mij te laten. Ik heb ervaring genoeg voor die nieuwe taak en er bestaan ook nog ettelijke filmpjes. In mijn plaats werd een klasbak binnengehaald: Tristan Gilliaert komt over van Loppem. Persoonlijk hoop ik dat we allen samen de kaap van 40 punten kunnen halen.”

“Verder ben ik zowaar in de bestuursploeg gerold en maakte al drie vergaderingen mee. Onze eerstvolgende tegenstrever is Eendracht Brugge. We promoveerden samen en voetballen altijd vrank en vrij tegen elkaar. Natuurlijk rekenen we op drie punten”, besluit Neyt. (JPV)

Zaterdag 11 maart om 19.30 uur: VK Dudzele – VV Eendracht Brugge.