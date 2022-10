Jonas De Beir (VK Dudzele – 3A): “Knokken om weer in elftal te geraken”

Na de verplaatsing naar Eendracht Brugge toonde coach Dany Couvreur zich verre van tevreden met de puntendeling. Hij stuurde de spelers een sms: “Ontgoocheld, maar het zal wel aan mij liggen.” Danny Couvreur keepte vroeger tot in derde nationale. Hij beëindigde zijn loopbaan tussen de palen op 43-jarige leeftijd, bij Eendracht Brugge. Graag had hij nog enkele jaartjes ballen gepakt maar daar stak een dubbele hernia een stokje voor. Ook als coach boekt Dany successen. Zo veroverde hij afgelopen seizoen de titel met VK Dudzele. In derde provinciale startte hij met negen op negen. Daarna volgden wisselvallige resultaten, al blijft een momentele gedeelde vijfde positie een meer dan bevredigend resultaat.

Jonas De Beir vormde ettelijke kampioenschappen een tandem met Sören Maenhout in de centrale as. Laatstgenoemde vervult nu de rol van assistent tot tevredenheid van spelers en hoofdcoach.

Naar Aarsele

Na drie overwinningen op rij volgde een 0-5 pandoering tegen Dosko Sint-Kruis. Jonas De Beir maakte de 90 minuten vol maar kon zijn ontgoocheling niet plaatsen. “Af en toe kan ik koppig uit de hoek komen. Het voetbal interesseerde me plots niet meer en ik bleef een tijdje weg. Een paar jaar geleden liet ik ook eens mijn kopje hangen na een relatiebreuk. Dany Couvreur was pas trainer maar hij loodste me weer tussen de krijtlijnen. Toen ik op mijn stappen terugkwam, toonde de coach zich absoluut niet rancuneus en verwelkomde me meteen weer bij de groep. Nu is het aan mij om te knokken om weer in het elftal te geraken. We maken ons op voor de trip naar Aarsele, dat evenveel punten telt als wij. Of ik geselecteerd zal zijn weet ik niet, laat me maar bewijzen dat ik er klaar voor ben tijdens de oefensessies. Tijd brengt raad.” (JPV)

Zaterdag 29 oktober om 15 uur: KFC Aarsele-VK Dudzele.