Johnny Bleyaert keerde terug naar KFC Damme (3A): “Het spelplezier moet terugkeren”

Tegen Daring Ruddervoorde coachte Johnny Bleyaert zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe uitdaging. Het werd een hoopgevende puntendeling, ondanks de afwezigheid van vijf vaste waarden wegens blessures en jongens die Club Brugge vergezelden naar Portugal.

Johnny Bleyaert tekende tot en met volgend seizoen. Hij voetbalde bij Cercle Brugge vanaf U6 tot het eerste elftal. Aalter en Veldegem waren zijn volgende teams. Zijn trainerscarrière situeert zich hoofdzakelijk in eerste provinciale. Bij al zijn ploegen liet hij een prima indruk na: Maldegem, Blankenberge, Veldegem, SVV Damme en Adegem. Nu is hij weer thuis. “De microbe begon weer te kriebelen. Over collega’s spreek ik me nooit uit, daarvoor heb ik teveel respect voor hen. Wel gaf ik vanaf mijn eerste training één duidelijke boodschap mee: de spelvreugde moet terugkeren. Ja, ik miste een aantal pionnen tegen Ruddervoorde. Kan gebeuren, ik steek mijn energie in diegenen die wel aanwezig zijn.”

Talent aanwezig

“Zo laat op het seizoen kan ik geen wonderen verrichten. We kunnen enkel hopen die derde laatste stek vast te houden om zodoende misschien, via nacompetitie, de redding te realiseren. Nu zetten we alles op de eerste thuismatch, tegen Eendracht De Haan, alweer een topper.”

“Tijdens mijn sabbatperiode kwam ik af en toe kijken. Ik stelde vast dat er talent aanwezig is. Welnu, ze mogen allemaal vrank en vrij hun gang gaan, binnen de perken van de door mij opgelegde tactische richtlijnen. We trainen op 150 meter van mijn deur en we spelen de wedstrijden op de site in Moerkerke, dat is vijf minuten rijden. Voor mij komt het erop aan samen met al mijn kameraden hier het voetbal weer hoogtij te doen vieren.” (JPV)

Zondag 12 maart om 15 uur: KFC Damme – K Eendracht De Haan.