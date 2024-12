Jarne Wydoodt twee keer aan het kanon bij Boezinge B (3A)

In Boezinge zijn de beide seniorploegen aan een sterk seizoen bezig. De A-ploeg van Dylan De Winter is na 14 speeldagen nog steeds ongeslagen en ook promovendus Boezinge B draait goed mee in derde provinciale A.

Jarne Wydoodt is de zoon van Frederik Wydoodt, die in voetbalmiddens vooral bekend is als Epo. Jarne deed mee met Boezinge B in de derby tegen SK Elverdinge. Hij scoorde twee keer in de 1-4-zege. “Ik speelde als defensieve middenvelder, maar kan ook als centrale verdediger uit de voeten. We kwamen eerst op achterstand. Mijn goals waren de 1-1 en 1-2, al had de 1-1 even goed als een owngoal genoteerd kunnen worden”, lacht de 22-jarige Jarne.

“Het was een wedstrijd op karakter, voetbaltechnisch was het niet speciaal. Voor trainer David Casteleyn, die jeugdcoördinator is bij de tegenstander, was het een bijzondere wedstrijd. Ook ploegmaten Sören Tavernier en Floris Syryn hebben een verleden daar. Het is goed dat we de drie punten konden meenemen naar Boezinge. Zo is de afstand met Elverdinge nog wat groter.”

Jarne, die zijn jeugdopleiding kreeg bij KVK Westhoek, zweeft een beetje tussen de A -en B-ploeg. “Het was mijn derde match met de B-ploeg. Ik speel er graag, het is een toffe groep. Een mooie mix van jong talent en ervaring. Mijn doel blijft wel om ook zoveel mogelijk minuten te maken bij de A-ploeg. Daags ervoor zat ik op de bank met de A-ploeg in de topper tegen Rumbeke. Het is soms puzzelen ook met mijn werk. Als scout van voetbalclub Antwerp moet ik in het weekend vaak werken. Verder werk ik een groot deel van de week thuis en ga ik af en toe naar Deurne-Noord.” De B-ploeg ontvangt Dosko Beveren. “Ik ken die ploeg niet, maar als ik naar het klassement kijk dan zal het een sterke tegenstander zijn”, geeft de Ieperling mee. (API)