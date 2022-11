Herstelde Filije Koita is diepe spits van FC Veldegem (3A): “Ik heb nog mooie jaren voor me”

Met de terugkeer van Rik Bouckaert als coach maakt ook Filije Koita zijn rentree bij FC Veldegem. De spits is, ondanks de veertiende plaats van zijn club, nog niet echt bezorgd over mogelijk degradatiegevaar: hij heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de coach en is gretig om te scoren.

Op 15 oktober verloor FC Veldegem met 5-0 in Eernegem. Meteen na de wedstrijd pakte coach Patrick Van Insberghe zijn biezen. Drie dagen later kon voorzitter Yvan Vermeulen een opvolger voorstellen: Rik Bouckaert. Eind vorige eeuw kwam hij voor het eerst bij Veldegem aan het roer. Hij hielp de club aan twee eindrondes en een promotie. Nu is hij, verouderd, gelouterd en met baard, weer aan zet.

Een week later, thuis tegen titelpretendent Daring Brugge, mocht Filije Koita voor het eerst na een vervelend letsel starten. Rik Bouckaert zag hoe de spits enkel door een sublieme Brugse goalie van een doelpunt kon worden gehouden – Veldegem verloor met 1-4.

Oefensessies brossen

Tegen VKSO Zerkegem bleef Bouckaert weg: “Ik kan nog niet tegen Zerkegem staan coachen. Dat verdienen sommige mensen daar niet.” Bouckaert was vorig seizoen gepromoveerd met Zerkegem, maar gooide daar net voor de competitiestart de handdoek omdat er te veel spelers zonder geldige redenen de oefensessies brosten. Maar Filije Koita was dus terug.

“Over onze nieuwe T1 heb ik al veel moois gehoord. En de trainingen zijn veelbelovend”

De spits leerde voetballen in Gambia, op straat. Op zijn achttiende verhuisde hij naar België en sloot zich aan bij Daring Brugge. “Daarna ging ik testen bij Eernegem en kreeg groen licht van de trainer. Ik bleef er drie seizoenen. Later volgden een eerste keer Veldegem en Steenbrugge. Daarna, bij Jabbeke, werd ik het slachtoffer van een schouderletsel. Toen ik mijn rentree maakte, scoorde ik meteen. Dan ging het opnieuw richting Daring Brugge. Nu is de cirkel rond, want ik ben terug in het Houtland. Ik ben bijna dertig en heb nog enkele mooie voetbaljaren voor mij.”

Zespuntenmatch

“Bij Veldegem begint het tweede tijdperk Bouckaert eigenlijk nu pas, met een zespuntenmatch op bezoek bij Eendracht Brugge. We staan veertiende, in degradatiegevaar, ja, maar de competitie is nog maar negen matchen oud. Als al het moois dat ik over de T1 heb gehoord klopt, kunnen we met een gerust gevoel het vervolg van het kampioenschap doorlopen. Zijn trainingen zijn alvast veelbelovend. En wat mezelf betreft: ik zou natuurlijk graag zo vlug mogelijk een paar keer scoren. Misschien zondag al.”

(JPV)