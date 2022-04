Dries Denoo sluit indrukwekkende carrière bij ‘zijn’ Sporting Keiem (3A) af: “Tevreden met keuzes die ik heb gemaakt”

35 jaar is een mooie leeftijd om het provinciale voetbal vaarwel te zeggen. Dat vindt ook Dries Denoo, die na een mooie carrière de schoenen aan de haak hangt. Voor de derby tegen KSV Diksmuide werd hij gehuldigd door Sporting Keiem, de club waar het voor hem allemaal begon.

Het was een aangename verrassing voor Dries Denoo: in zijn laatste thuiswedstrijd voor Sporting Keiem gehuldigd worden met zijn kinderen erbij. “Dat ook mijn kinderen erbij zouden zijn, was een aangename verrassing”, klinkt het bij Dries Denoo. “Of het ook een emotioneel moment was? Ik kan daar relatief rustig onder blijven. Ik heb het immers ook al een plaatsje gegeven dat ik zou stoppen.”

“Ik ben er 35 en heb regelmatig last van kleine kwaaltjes, dus is het een logische beslissing. Het is genoeg geweest. Zondag in Geluveld zal het officieel mijn allerlaatste match zijn. Of ik nog ergens op amateurniveau of in de zaal aan de slag ga? Zeg nooit nooit, maar ik denk eerder dat ik voor een andere sport zoals padel of fietsen zal kiezen. Bij Keiem probeerden ze me nog te overtuigen voor nog een extra jaartje, maar ze begrijpen en respecteren mijn keuze. Ook een andere functie in de voetbalwereld, zoals jeugdtrainer, is niet meteen iets voor mij.”

De 35-jarige verdediger uit Vladslo nam afscheid met een 7-0-zege in de derby tegen Diksmuide B. “Bovendien kon ik zelf ook scoren, dus kan ik alleen maar tevreden zijn met zo’n afscheidsmatch. Het was blijkbaar ook al een vijftal jaar geleden dat Keiem nog eens kon winnen van Diksmuide.”

Vriendschappen

“Met Keiem kunnen we trouwens over het volledige seizoen best tevreden zijn”, vindt Dries. “Ik had verwacht dat we ergens bovenaan de rechterkolom zouden eindigen, maar we hebben nu al 45 punten en zullen in de linkerkolom blijven. Ook over de groepssfeer binnen de ploeg kan ik alleen maar positief zijn. Ik heb een mooi slotseizoen achter de rug.”

Dries Denoo begon zijn carrière in Keiem en genoot een groot deel van zijn opleiding bij Club Brugge. Na omzwervingen bij onder meer VG Oostende, Ieper, Sint-Eloois-Winkel, Boezinge, Oostnieuwkerke en dus Diksmuide sluit hij nu dus zijn carrière af bij de club waar het voor hem allemaal begon. “Ik heb mooie herinneringen aan elke club waar ik gespeeld heb. Ik heb vriendschappen voor het leven gesmeed.”

“Doorheen mijn carrière speelde ik kampioen met Diksmuide en Oostnieuwkerke, in eerste en tweede provinciale. Dat waren de absolute hoogtepunten. Dieptepunten waren de twee jaar die ik miste door een kruisbandletsel en een buikspieroperatie”, aldus de projectleider in de wegenbouw.

“Ik heb uiteindelijk wel het gevoel dat ik het maximale uit mijn carrière heb gehaald en ben vooral heel tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt. Tijdens mijn jeugdjaren bij Club Brugge zette ik meer in op mijn studies dan op mijn voetbalcarrière. Misschien had ik op voetbalvlak wel verder geraakt als ik dat niet had gedaan, maar ik heb alleszins van niets geen spijt. Ik ben tevreden met het traject dat ik afwerkte.”

(SB)