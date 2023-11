Diego Caron versterkt trainersstaf van VKW Vleteren (3A): “Duobaan met Diederik Pattyn zoals vroeger”

Na de 2 op 30 gelooft VKW Vleteren nog steeds in de redding. Intussen haalde de club Diego Caron in huis. De ervaren coach zal in een duobaan werken met Diederik Pattyn. “Hopelijk slagen we in onze missie”, vertelt de 55-jarige Ieperling, die vorig seizoen actief was bij SK Zillebeke.

VKW Vleteren bengelt na tien speeldagen onderin na een 2 op 30. Enkel tegen pakte het punten. Diederik Pattyn blijft echter gemotiveerd om het schip in veiligere wateren te brengen. Hij schakelde de hulp in van een oude bekende, Diego Caron. Het duo werkte eerder al nauw samen bij Sparta Kruiseke en FC Houthem. “Ook nu zullen we weer in een duobaan werken, net zoals vroeger”, glundert Diego, die de staf van VKW Vleteren deze week vervoegde. “Ik tekende nu tot het einde van het seizoen, daarna zien we wel. Het bestuur steunt ons volop en gelooft er ook in, ook al wordt het een moeilijke bevalling. Ik hoop dat er snel een effect merkbaar zal zijn. De kern heeft voldoende kwaliteit. Het komt soms op details aan en hopelijk zal dat de komende weken wel in ons voordeel zijn.”

Vuurdoop tegen Merkem Sport

Zaterdag wacht Diego’s vuurdoop tegen Merkem Sport. “Een stevige opponent, net als de weken erna tegen KSV De Ruiter en . Toch hoop ik dat we met extra punten de derby’s tegen Brielen Sport en SK Elverdinge kunnen aanvatten.”

Huis verbouwen

Vorig seizoen was hij nog coach van SK Zillebeke, maar die ploeg speelt niet in competitie na een omkoopaffaire. “Vleteren legde door het stopzetten in Zillebeke nog enkele van mijn spelers vast. Zelf had ik ook enkele aanbiedingen, maar ik wilde niet over een nacht ijs gaan en me eerst focussen op de bouw van mijn dochter haar huis. Nu had ik weer meer tijd en toen Diederik aanklopte, moest ik niet lang nadenken. Ik ben blij dat ik de geur van het gras weer van dichtbij kan ruiken.”

Microbe doorgegeven

Diego was de voorbije weken wel al toeschouwer bij enkele matchen van Vleteren. “Diederik en ik zijn altijd goeie vrienden zijn gebleven. We horen elkaar bijna dagelijks. Verder supporterde ik ook voor mijn dochter Delphine, die haar eerste stappen in het trainersvak zet bij KSKV Ladies. Zij begon uitstekend met 18 op 18. Het is fantastisch om te zien dat ze in mijn voetsporen treedt. Er is ook nog een jongere dochter die volleybalt, onze familie ademt sport”, aldus Diego, die al 28 jaar trainer is van een eerste ploeg. “Zo’n 17 jaar geleden was ik al eens trainer bij Woesten, toen nog op het oude complex.”