Diederik Pattyn is de nieuwe hoofdcoach van Sparta Dikkebus (3A): “Dergelijk mooi aanbod kon ik gewoon niet afslaan”

Derdeprovincialer Sparta Dikkebus heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet. De 45-jarige Diederik Pattyn vervangt Pascal Dermeaux, die na de tegenvallende resultaten zelf ontslag nam. Pattyn komt over van Zillebeke alwaar hij een trainersduo vormde met Diego Caron.

“Het was echt geen gemakkelijke beslissing om Zillebeke te verlaten. De redenen zijn dat ik een enorm goeie band had met de voorzitter en coach Diego Caron en ook wel omdat ik zelf enkele spelers heb gehaald in het tussenseizoen. Na enkele goeie gesprekken heb ik toch beslist om te kiezen voor het hoofdtrainerschap bij Dikkebus, maar nogmaals het is in alle vriendschap en hopelijk zien we mekaar volgend jaar in derde want ik wens Zillebeke zeker de promotie toe.”

Je volgt al een tijdje Dikkebus? “Als voetbalfreak heb ik toch wel enkele ploegen die ik extra volg en daar zat Sparta ook tussen omwille van de familieclub en de toch wel mooie resultaten. Zo spelen ze nu al enkele jaren de top van derde en waren zelfs op een zucht van een promotie. Dit seizoen loopt het inderdaad minder, daar dat heeft ook zijn redenen. Momenteel kampt men hier met een zware blessurelast. Toch blijf ik erbij dat er voldoende kwaliteit in de kern zit om dit op te vangen maar de resultaten wilden echt niet mee. Zaak zal nu zijn om zo snel mogelijk resultaten te halen en de ploeg in veiliger oorden te brengen. Niet evident want nu komen net alle toppers eraan, te beginnen met Staden dat vijfde staat. Bedoeling is om ook in die matchen geregeld eens te stunten.”

Wat is je uiteindelijke doel? “De heenronde zit er bijna op en met elf punten staat de ploeg niet echt schitterend. Ik heb dus geen reden om grote uitspraken te doen. Eerste betrachting is om in de grijze middenmoot te komen, de rest zien we achteraf nog wel. Geen onoverkomelijke opdracht want de kloof is echt niet zo groot. Als we enkele keren winnen en de tegenstand niet, dan zijn we er al. Veel veranderingen moeten de supporters trouwens niet verwachten. Pascal zette hier iets moois neer, op die basis wil ik zeker verder werken maar dan met een eigen toets eraan.” (SBR)